Destiny 2 Aurora: Guida alle ricette e come ottenere l'Astore Gioia dell'Aurora

Dall'11 dicembre al primo gennaio 2019 i giocatori di Destiny 2 possono dedicarsi al nuovo evento natalizio Aurora. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare le richieste di Eva Levante e ottenere il nuovo astore esotico Gioia dell'Aurora.

Per partecipare al nuovo evento natalizio dovrete andare a parlare con Eva Levante sulla Torre. Dopo averlo fatto, i Guardiani possono mettersi alla ricerca di diversi ingredienti per cucinare alcune pietanze da offrire ai vari NPC di Destiny 2 sparsi per il sistema solare. Ogni ricetta consiste di tre ingredienti: uno principale, uno speciale e infine il condimento Essenza di Aurora. Di seguito elenchiamo le attività che bisogna portare a termine per ottenere ciascuno di questi ingredienti:

Ingredienti principali

Canna di Etere : Uccisioni di nemici Caduti

: Uccisioni di nemici Caduti Polvere di Chitina : Uccisioni di nemici dell'Alveare

: Uccisioni di nemici dell'Alveare Latte Vex : Uccisioni di nemici Vex

: Uccisioni di nemici Vex Olio di Cabal : Uccisioni di nemici Cabal

: Uccisioni di nemici Cabal Burro Corrotto : Uccisioni di nemici Corrotti

: Uccisioni di nemici Corrotti Canna di Etere Oscuro: Uccisioni di nemici Infami

Ingredienti speciali

Tocco Personale : Uccisioni corpo a corpo

: Uccisioni corpo a corpo Gocce di Proiettile : Uccisioni con fucili automatici, mitragliette e mitragliatrici pesanti

: Uccisioni con fucili automatici, mitragliette e mitragliatrici pesanti Gusto Perfetto : Uccisioni precise o colpi con fucile di precisione

: Uccisioni precise o colpi con fucile di precisione Caldo Impossibile : Uccisioni con abilità o armi solari

: Uccisioni con abilità o armi solari Aroma Elettrico : Uccisioni con abilità o armi ad arco

: Uccisioni con abilità o armi ad arco Aroma Tenebrante : Uccisioni con abilità o armi da vuoto

: Uccisioni con abilità o armi da vuoto Aroma Pungente : Uccisioni con spada

: Uccisioni con spada Esplosione Deliziosa : Uccisione con esplosione

: Uccisione con esplosione Lampo d'Ispirazione: Generando Sfere di Luce

Essenza di Aurora

Pattuglia : da 1 a 3 unità

: da 1 a 3 unità Protocollo d'Intensificazione : 3 unità a ondata

: 3 unità a ondata Eventi pubblici eroici : 5 unità

: 5 unità Focolaio : 5 unità

: 5 unità Avventura eroica : 6 unità

: 6 unità Pozzo Cieco : 10 unità (Grado 3 e livello Eroico)

: 10 unità (Grado 3 e livello Eroico) Assalto eroico : da 15 a 17 unità

: da 15 a 17 unità Azzardo : da 17 a 22 unità

: da 17 a 22 unità Assalto Cala la Notte: 23 unità

In alternativa gli ingredienti principali e speciali possono essere acquistati nell'Everversum in cambio di argento, ma per ottenere l'Essenza di Aurora sarà necessario completare le attività elencate poco sopra. Una volta che avrete ottenuto gli ingredienti necessari per preparare una o più ricette, potrete cucinarle nel Forno Festivo di Eva Levante sulla Torre. Di seguito riportiamo tutte le pietanze da preparare per i vari personaggi di Destiny 2:

Zavala - Gjallardolcetti : Canna di Etere + Esplosione Deliziosa + Essenza di Aurora

: Canna di Etere + Esplosione Deliziosa + Essenza di Aurora Ikora Rey - Ciambelle del Viaggiatore : Olio di Cabal + Lampo d'Ispirazione + Essenza di Aurora

: Olio di Cabal + Lampo d'Ispirazione + Essenza di Aurora Lord Shaxx - Lame alla Vaniglia : Olio di Cabal + Aroma Pungente + Essenza di Aurora

: Olio di Cabal + Aroma Pungente + Essenza di Aurora Maestro Rahool - Transiti del Limite Bruciati : Due ingredienti inconciliabili qualsiasi + Essenza di Aurora

: Due ingredienti inconciliabili qualsiasi + Essenza di Aurora Banshee-44 - Tapioca Telemetrica : Latte Vex + Gocce di Proiettile + Essenza di Aurora

: Latte Vex + Gocce di Proiettile + Essenza di Aurora Il Ramingo - Particelle di Cioccolato Fondente : Burro Corrotto + Aroma Tenebrante + Essenza di Aurora

: Burro Corrotto + Aroma Tenebrante + Essenza di Aurora Failsafe - Torta della Foresta Infinita : Latte Vex + Caldo Impossibile + Essenza di Aurora

: Latte Vex + Caldo Impossibile + Essenza di Aurora Devrim Kay - Biscotto del Gentiluomo : Canna di Etere + Gusto Perfetto + Essenza di Aurora

: Canna di Etere + Gusto Perfetto + Essenza di Aurora Hawthorne - Semi degli Eliksni : Canna di Etere + Tocco Personale + Essenza di Aurora

: Canna di Etere + Tocco Personale + Essenza di Aurora Il Ragno - Spettri Morti Caramellati : Canna di Etere Oscuro + Lampo d'Ispirazione + Essenza di Aurora

: Canna di Etere Oscuro + Lampo d'Ispirazione + Essenza di Aurora Asher Mir - Budino Radiolare : Latte Vex + Aroma Elettrico + Essenza di Aurora

: Latte Vex + Aroma Elettrico + Essenza di Aurora Xur - Strani Biscotti : Burro Corrotto + Aroma Elettrico + Essenza di Aurora

: Burro Corrotto + Aroma Elettrico + Essenza di Aurora Amanda Holliday - Biscotti Ipernave : Olio di Cabal + Aroma Tenebrante + Essenza di Aurora

: Olio di Cabal + Aroma Tenebrante + Essenza di Aurora Sloane - Biscotti Alcani Confettati : Polvere di Chitina + Gocce di Proiettile + Essenza di Aurora

: Polvere di Chitina + Gocce di Proiettile + Essenza di Aurora Petra Venj - Biscotti della Malasorte : Canna di Etere Oscuro + Caldo Impossibile + Essenza di Aurora

: Canna di Etere Oscuro + Caldo Impossibile + Essenza di Aurora Ana Bray - Torta lunare del Giavellotto: Polvere di Chitina + Aroma Pungente + Essenza di Aurora

Dopo aver cucinato una pietanza non vi resta che raggiungere il relativo personaggio a cui è destinato e consegnarglielo. Completata le ricette per sbloccare i trionfi del libro Delizie dell'Aurora e per ottenere l'astore esotico Gioia dell'Aurora. Assicuratevi poi di andare a parlare con Amanda Holliday sulla Torre per sbloccare i perk esclusivi dell'astore completando una serie di taglie aggiuntive.

Nel frattempo siete riusciti a trovare l'amo da pesca e la mano per aprire la Scatola Misteriosa associata alla nuova quest esotica di Destiny 2 Armeria Nera?