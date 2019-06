Destiny 2: avvistata l'espansione Shadowkeep sul Microsoft Store, con data di uscita

In attesa dell'appuntamento streaming dedicato alle novità Destiny 2, durante il quale dovrebbero giungere le prime informazioni sull'Anno 3, sembrano emergere alcune anticipazioni.

Osservatori particolarmente attenti hanno infatti avvistato sul Microsoft Store alcune informazioni relative alla nuova espansione di Destiny 2. Secondo quanto riportato, quest'ultima corrisponderebbe al nome di "Shadowkeep" e dovrebbe consentire ai videogiocatori di affrontare in-game nuove entusiasmanti avventure. Nella breve sinossi, sono presenti riferimenti al ritorno del personaggio di Eris Morn, che affiancherà i giocatori in una battaglia contro "nuovi incubi emersi dalle ombre della nostra Luna". Sulla pagina dedicata del Microsoft Store è stata inoltre avvistata una possibile data di lancio dell'espansione Shadowkeep di Destiny 2. Quest'ultima sarebbe attesa sul mercato videoludico a partire dal prossimo 17 settembre 2019.

Ad ora, la pagina dedicata non sembra più essere raggiungibile: per verificare l'attendibilità di quanto emerso vi invitiamo dunque ad attendere l'imminente conferenza dedicata a Destiny 2, programmata da Bungie proprio per la giornata di oggi, giovedì 6 giugno, alle ore 19:00 del fuso orario italiano!