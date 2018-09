Destiny 2 Azzardo: punizioni per chi abbandonerà una partita in corso

Azzardo è indubbiamente una delle novità più interessanti di Destiny 2 I Rinnegati e i giocatori hanno potuto provare questa modalità in anticipo nei giorni scorsi, in attesa che faccia il suo debutto ufficiale domani insieme alla nuova espansione.

A seguito dei feedback ricevuti nel weekend, Bungie è intervenuta su Reddit per chiarire di aver previsto un sistema di penalità per i "Quitter", ovvero per quei giocatori che abbandonano volontariamente una partita in corso, inoltre sarà possibile entrare in-game anche durante un match, così da prendere il posto di eventuali giocatori eliminati per comportamento scorretto.

Due novità che faranno il loro debutto insieme a I Rinnegati, la nuova espansione di Destiny 2 disponibile dal 4 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se volete saperne di più vi rimandiamo al Q&A di Forsaken in programma questa sera alle 20:00, Francesco Fossetti e Giorno Gaming risponderanno in diretta a tutte le vostre domande sui nuovi contenuti del gioco Bungie.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare che Destiny 2 è gratis a settembre per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, tutti gli iscritti possono già scaricare il gioco a costo zero dal PlayStation Store.