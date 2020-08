Destiny 2: dopo 20 anni in Bungie, uno sviluppatore riceve in regalo una vera Arma Esotica

Attraverso i suoi profili social, il Game Director di Destiny 2 Christopher Barrett mostra con orgoglio la replica della sua arma Esotica preferita che gli è stata regalata dai dirigenti di Bungie per i venti anni trascorsi nell'azienda.

I colleghi di lavoro e le alte sfere di Bungie decidono così di premiare la passione profusa da Barrett nella lunga gavetta compiuta tra le fila della software house americana che ha dato forma alle iconiche serie sparatutto di Halo e Destiny.

L'arma scelta da Bungie per omaggiare Barrett è il Signore dei Lupi di Destiny 2, uno dei Fucili Esotici più popolari tra i Guardiani che si cimentano nelle sfide multiplayer offerte dal Crogiolo o nelle attività PvE tra Assalti, Incursioni ed eventi vari. Nel cofanetto che racchiude la replica in scala 1:1 del Signore dei Lupi presenta anche una targa in metallo con i ringraziamenti di Bungie "per i 20 anni di straordinario servizio offerto".

Nei giorni scorsi, anche Sony ha voluto cimentarsi in un'iniziativa analoga per lanciare una gara tra i propri dipendenti e assegnare dei premi per il conseguimento del Platino in Ghost of Tsushima: i 50 dipendenti che sono riusciti a raggiungere per primi questo traguardo hanno ottenuto una replica della Tsuba, la guardia delle spade giapponesi tradizionali.