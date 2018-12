Destiny 2 Black Armory: Q&A in diretta stasera alle 20:00

Martedì 4 dicembre farà il suo debutto Armeria Nera (Black Armory) il nuovo contenuto aggiuntivo di Destiny 2 disponibile da domani insieme all'aggiornamento 2.1.1.1, per l'occasione questa sera alle 20:00 Alessandro Bruni e Giorno Gaming saranno in diretta su Twitch per una sessione di Q&A.

Armeria Nera porterà in dote un nuovo colpo di scena per la storia, un raid inedito e novità relative alle armi, alle classi e al Livello Potere, per chiarire meglio la situazione Alessandro e Giorno saranno in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, potete iniziare a lasciare le vostre domande qui sotto, i quesiti più interessanti troveranno risposta durante la trasmissione.

