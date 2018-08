Destiny 2: un bug consente già di ottenere alcune armi e armature de I Rinnegati

Destiny 2 si sta preparando ad accogliere la nuova espansione che darà il via all'Anno 2, ma sembra che un bug stia consentendo di ottenere l'equipaggiamento de I Rinnegati con qualche giorno di anticipo. Un datamine, inoltre, avrebbe svelato l'arrivo di tre armi esotiche provenienti da Destiny 1.

Avvertenza Spoiler: nel resto della notizia parlaremo di alcune armi di Destiny 1 che potrebbero tornare nel sequel con l'arrivo de I Rinnegati. Inoltre mostreremo l'immagine di un'arma proveniente dall'espansione. Se non volete farvi nessuna anticipazione sui contenuti inclusi nel DLC vi consigliamo di non proseguire nella lettura.

Come segnalato da diversi utenti nelle ultime ore, completando il Focolaio di questa settimana su Marte è possibile ottenere alcune armi e armature de I Rinnegati, con qualche giorno di anticipo rispetto alla pubblicazione del DLC prevista per il 4 settembre. Considerando che alcuni di questi oggetti presentano descrizioni incomplete, c'è il concreto sospetto che possa trattarsi di un bug, o quantomeno di un fenomeno non previsto da Bungie.

Parlando invece delle nuove Esotiche in arrivo con I Rinengati, un recente datamine operato sulla patch 2.0.0 ha scovato alcuni riferimenti a tre armi Esotiche legate alla Prigione degli Anziani: Promessa del Reietto, Signore dei Lupi e Arco Spezzaregine, tre bocche da fuoco che potrebbero fare ritorno in Destiny 2 con la nuova espansione. Sapevate che Bungie ha già delineato la roadmap con tutti i contenuti in arrivo durante l'Anno 2?