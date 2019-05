Destiny 2: il bug dell'Invito dei Nove sarà risolto la prossima settimana

Lo scorso 26 aprile, Bungie ha reso disponibile in Destiny 2 il settimo invito dei Nove, denominato "La Torre". Questo incarico chiede ai giocatori di completare l’assalto La Tana Cava e sconfiggere un certo numero di nemici appartenenti ad alveare, infami e vex sulla Riva Contorta.

Purtroppo, questo invito risulta impossibile da completare a causa di un bug che non permette ai Vex di comparire e, di conseguenza, essere sconfitti. Il team di sviluppo è a conoscenza del problema fin da quando ha reso disponibile l'invito, ma non è stata in grado di risolverlo in tempi rapidi. A quanto pare, dopo diversi giorni di duro lavoro, Bungie è finalmente riuscita a venire a capo della problematica e ha annunciato che verrà presto risolta: il fix verrà reso disponibile nell'ambito dell'aggiornamento 2.2.2 che verrà pubblicato martedì 7 maggio. I vostri progressi negli altri step dell'invito verranno salvati, pertanto potrete proseguire non appena sarà possibile. Per fortuna, il bug non influenza nessuno degli inviti precedenti.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che presto verranno depotenziati due cannoni portatili, Ululato alla Luna e Per Non Dimenticare. Le modifiche entreranno in vigore all'inizio della Stagione della Ricchezza,previsto nel corso del mese di giugno.