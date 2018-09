Destiny 2: un bug ha stravolto i criteri di matchmaking nel Crogiolo

Con l'arrivo dell'ultimo e corposo aggiornamento di Destiny 2, che prepara il gioco all'arrivo dell'espansione I Rinnegati, sono nati anche alcuni problemi.

Uno tra questi è sicuramente quello legato al matchmaking del Crogiolo, che per qualche strano motivo è ora molto più lento del solito anche nei match amichevoli. Pare che questi tempi siano dovuti ad un bug che tende ad associare giocatori dello stesso livello di abilità, cosa che dovrebbe accadere esclusivamente nella modalità competitiva.

Fortunatamente Bungie è al corrente del problema e ha diffuso il seguente comunicato:

"Sin dall'arrivo della patch che prepara il gioco all'Anno 2 dello scorso martedì, in molti ci hanno segnalato tempi d'attesa molto lunghi nel Crogiolo. Dal momento che non abbiamo apportato alcun cambiamento in tal senso con l'aggiornamento 2.0, stiamo cercando di capire quale sia l'origine del problema."

"Con il lancio de I Rinnegati, il matchmaking basato sull'abilità tornerà a funzionare come nelle precedenti settimane. In futuro pubblicheremo degli aggiornamenti che miglioreranno il sistema di matchmaking del Crogiolo, testando il tutto nel laboratorio del Crogiolo, in modo da poter valutare con voi la sua effettiva utilità."

Negli scorsi giorni si è anche verificato uno strano bug che ha permesso ai giocatori di ottenere armi ed armature della Stagione 4 completando il Focolaio su Marte.

In attesa di poter mettere le mani su Destiny 2: I Rinnegati, in arrivo il prossimo martedì 4 settembre, vi ricordiamo che la versione standard del gioco è gratuita per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus per il mese di agosto. Grazie ad uno speciale, inoltre, potrete approfondire quella che è la figura di Uldren Sov, principale antagonista di questa espansione che darà il via all'Anno 2.