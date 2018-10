Destiny 2: un bug suggerisce il ritorno dell'Astrocorazzata di Oryx?

Alcuni giocatori di Destiny 2: I Rinnegati si sono imbattuti in un bug che sembra suggerire il ritorno di una vecchia location di Destiny 1. Stiamo parlando dell'Astrocorazzata in orbita attorno a Saturno, la dimora di Oryx che i Guardiani hanno visitato nel Re Dei Corrotti.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia e nel relativo topic di Reddit, diversi utenti di Destiny 2: I Rinnegati si sono imbattuti in una schermata di caricamento alquanto insolita. Prima di atterrare su un determinato pianeta, infatti, alcuni giocatori hanno visualizzato la sequenza introduttiva di Saturno, location che ricordiamo non essere (ancora) presente nel nuovo capitolo della serie.

Osservando la schermata di caricamento e ascoltando il tema musicale di sottofondo, è facile riconoscere la figura dell'Astrocorazzata, location che i giocatori di Destiny 1 hanno esplorato con l'espansione Il Re dei Corrotti. I Guardiani potrebbero tornare a visitare la vecchia dimora di Oryx anche in Destiny 2: I Rinnegati, magari con le prossime espansioni previste per l'Anno 2? Oppure il bug è dovuto al riciclo di asset non più utilizzati? Per scoprirlo non rimane che attendere ulteriori dettagli da Bungie.

Ricordiamo che a partire dalle 19:00 di stasera i Guardiani di Destiny 2 potranno partecipare a due nuovi eventi: Stendardo di Ferro e Festa delle Anime Perdute.