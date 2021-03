Destiny 2: Bungie annulla le Prove di Osiride per il secondo weekend consecutivo

Anche per questo weekend saltano le Prove di Osiride in Destiny 2. Il motivo, spiega Bungie, è relativo a problemi tecnici che sono stati scoperti la scorsa settimana e che hanno già costretto ad annullare il noto evento del popolare sparatutto multiplayer durante il precedente weekend.

"A causa di un problema che è stato scoperto la scorsa settimana, le Prove di Osiride sono state cancellate per questo weekend. Forniremo maggiori informazioni per il prossimo fine settimana non appena sarà possibile", spiega brevemente Bungie attraverso Twitter, lasciando intendere di star lavorando per risolvere i problemi che stanno affliggendo il titolo in questo periodo. Al tempo stesso, ciò non esclude un'ennesima cancellazione delle Prove anche per settimana prossima qualora i problemi dovessero ulteriormente persistere.

Le Prove di Osiride sono sempre una grande occasione per i giocatori di Destiny 2, poiché consentono di ottenere grandi ricompense a seconda di quante vittorie consecutive sono state raggiunte durante la partita. Motivo per cui i recenti annullamenti delle Prove possono far storcere il naso a diversi appassionati dell'opera Bungie.

Le problematiche degli ultimi tempi si aggiungono al rinvio al 2022 dell'espansione The Witch Queen di Destiny 2. Riguardo la più recente espansione, potete leggerne ogni dettaglio nella nostra recensione di Destiny 2 Oltre la Luce.