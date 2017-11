Destiny 2: Bungie annuncia le novità e i cambiamenti in arrivo da dicembre

In un lungo post pubblicato sul suo blog ufficiale,ha rivelato gli importanti cambiamenti e le tante novità in arrivo sua partire dal mese di dicembre. Di seguito, tutte le modifiche previste con i prossimi aggiornamenti del gioco.

Destiny 2: Novità e Modifiche

Il 5 dicembre (giorno di uscita del DLC La Maledizione di Osiride) arriveranno alcune modifiche per quanto riguarda armi e armature: le modifiche rare potranno essere smontate e utilizzate come materiali per l'Armaiolo, inoltre le stesse potranno produrre componenti modifica di qualità leggendaria. Banshee proporrà inoltre una ricca offerta di modifiche leggendarie acquistabili con Frammenti Leggendari e componenti. Inoltre, Rahool inizierà a vendere Engrammi Leggendari acquistabili con i Frammenti Leggendari.

Lo stesso giorno cambieranno anche i Pegni di Fazione:

Gli assalti forniranno un maggior numero di Pegni dell'Avanguardia

I Forzieri d'Oro di Cayde offriranno ricompense di vario genere garantendo comunque un minimo numero di Pegni.

Le Sfide Giornaliere doneranno un maggior numero di Pegni dell'Avanguardia

I Pegni del Raid Il Leviatiano potranno essere riscattati subito da Benedict, non sarà più necessario completare l'Incursione per poterlo incontrare

Modifiche per quanto riguarda la reputazione degli Engrammi: Mercanti delle Destinazioni (+37%) e Armaiolo +50%)

Promessi cambiamenti anche per quanto riguarda il drop: la possibilità di ottenere Pegni di Destinazione comuni aumenta del 100% mentre il valore del Pegno sale dl 50% per i comuni e del 250% per quelli rari

Altra data da segnare sul calendario è quella del 12 dicembre: a partire da questo giorno, Lord Shaxx e Zavala venderanno i propri doni in cambio di Frammenti Leggendari. I doni potranno essere utilizzati negli Assalti o nel Ceogiolo per ottenere ricompense bonus casuali (dalle Esotiche ai Pegni di Fazione) per se e per gli altri giocatori attivi. Cambia anche il modo di utilizzo dei Pegni, i Mercanti li accetteranno solamente quando ne avrete accumulati abbastanza per almeno un Engramma.

Armi e Armature

Dal 12 dicembre, le Armi Leggendarie ottenute potranno diventare Prodigiose, con i seguenti vantaggi: contare il numero delle uccisioni delle singole armi, generare Sfere di Luce grazie alle multi uccisioni, aggiungere statistiche bonus ripristinabili. Le Armi Prodigiose potranno ossere ottenute tramite attività o fonti di Armi Leggendarie con un livello di Potere pari o superiore a 250. Le Prodigiose potranno essere smontate per ricavare materiali utili per trasformare un'Arma Leggendaria in Prodigiosa. Lo studio fa sapere di avere in programma ulteriori modifiche per migliorare l'efficacia delle Armi Prodigiose, maggiori dettagli verranno rivelati in futuro.

Passando alle Armature, il 5 dicembre faranno la loro comparsa i Decori, in contemporanea con il lancio de La Maledizione di Osiride Bungie ripristinerà i decori per le armature su alcuni set già esistenti. I decori potranno essere ottenuti portando a termine vari obiettivi e verranno sbloccati in maniera permanente esattamente come accade per i decori delle Armi Esotiche. La Stagione 2 porterà in dote nuovi set con decori sbloccabili in base alle rispettive attività, ovvero: Prove dei Nove, Stendardo di Ferro, Orbita Morta, Culto della Guerra Futura, Nuova Monarchia, Avanguardia, Crogiolo, Incursione Il Leviatano.

Altri cambiamenti riguardano Xur: L'Agente dei Nove porterà ogni settimana nuovi Engrammi Predestinati acquistabili con i Frammenti Leggendari, gli Engrammi in questione forniranno Esotiche non presenti nel vostro armamentario. Modificata l'efficacia del Tre di Ori, la valuta proporrà un tasso di ottenimento delle esotiche maggiore per quattro ore da qualsiasi fonte o attività, il Tre di Ori potrà essere acquistato senza limitazioni utilizzando i Frammenti Leggendari.

Le ultime novità annunciate riguardano le Fazioni: dal 12 dicembre i Guardiani potranno acquistare armi e armature di fazioni con i Frammenti Leggendari e con i Pegni di Fazione presso i principali mercanti. Le armi avranno una rotazione settimanale e tutti e cinque gli slot saranno sempre presenti, gli slot potranno essere sbloccati utilizzando gli Engrammi delle Fazioni.

Bungie chiude rivelando di avere in programma ancora tante altre modifiche al bilanciamento del gameplay, le quali arriveranno successivamente al lancio de La Maledizione di Osiride della Stagione 2. Il team parlerà presto della rivisione del sistema legato all'esperienza, questa settimana inoltre verrà pubblicato un podcast per fare il punto della situazione sul presente e sul futuro di Destiny 2.