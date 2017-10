Destiny 2: Bungie commenta i recenti ban su PC

Nella giornata di ieri, alcuni giocatori disu PC hanno protestato per essere stati bannati ingiustamente dal gioco.ha lavorato per scoprire le cause del problema e oggi lo studio ha pubblicato le sue dichiarazioni in merito.

Bungie fa sapere che gli utenti (circa 400) sono stati bannati poichè sui loro computer sono stati trovati software pericolosi come malware e virus, e non per aver utilizzato software come OBS, XSplit e Discord, programmi che, da regolamento, potrebbero effettivamente portare al ban.

La compagnia ha inoltre rivelato che il gioco non prevede ban automatico e che la procedura di esplusione deve sempre essere supervisionata da uno dei community manager. Il sistema ha generato qualche falso positivo di troppo e alcuni giocatori sono stati bannati ingiustamente, questi utenti in ogni caso sono già stati riammessi e possono ora riprendere a giocare.