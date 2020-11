Destiny 2, Bungie conferma: Osiride e Saint-14 sono gay

Nel corso delle ultime ore è arrivata su Twitter un'ondata di messaggi da parte del narrative designer di Bungie, il quale ha deciso inaspettatamente di svelare ai giocatori di Destiny 2 alcuni retroscena su due personaggi molto amati.

Ecco di seguito le parole di Robert Brookes:

"Sin da quando mi sono unito a Bungie ho sempre avuto la sensazione che Saint-14 e Osiride avessero una relazione, dal momento che sono un queer. Ho appreso che la mia interpretazione fosse corretta quando sono diventato il narrative designer per l'azienda. Ho fatto in modo che Saint e Osiride fossero gay sin da quanto ho iniziato a lavorare per Bungie, perché è così che erano anche prima. Si tratta di personaggi dei quali non si conoscono i lati più intimi. Non c'è mai stata l'occasione per svelare in maniera chiara la loro identità sessuale."

"Quando vedo che alla community sono poco chiari anche concetti ovvi come il fatto che il comandante Zavala sia un Insonne, comprendo che alcune cose vadano precisate. Non si tratta di un segreto o di speculazione, non è un puzzle che va risolto dalla community. Si tratta di loro. Quindi sì, Saint-14 e Osiride sono gay e lo sono sempre stati."

In realtà i giocatori dello sparatutto Bungie non si erano mai posti il quesito, ma è stato lo stesso Robert Brookes a voler svelare questo interessante retroscena sui due personaggi, entrambi molto importanti nell'universo di Destiny 2. Non possiamo quindi escludere che l'ossessiva ricerca di Saint-14 da parte di Osiride nella Foresta Infinita non avesse altro che lo scopo di ritrovare la persona amata.

