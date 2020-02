Destiny 2: Cala la Notte Grandmaster e modifiche alle armi in arrivo con la nuova Stagione

Gli sviluppatori di Bungie approfittano del consueto appuntamento settimanale con la community di Destiny 2 per illustrare le prossime novità del loro sparatutto sci-fi e le sorprese in arrivo con i futuri update.

La prima e, forse, la più importante di queste sorprese riguarda l'annuncio di Grandmaster, un nuovo livello di difficoltà per gli assalti Cala la Notte: la partecipazione a queste sfide speciali sarà consigliata solo ai Guardiani di rango elevato e alle squadre più affiatate.

L'arrivo dei Cala la Notte di livello Grandmaster dovrebbe avvenire all'inizio della prossima Stagione di Destiny 2 assieme ad altre attività legate al PvE sulle quali il team Bungie sta attualmente lavorando e, anche per questo, preferisce mantenere il più stretto riserbo fino a quando non avrà finalizzato queste nuove sfide.

Non meno interessanti sono poi gli interventi che gli sviluppatori di Bellevue promettono di compiere sul bilanciamento delle armi e degli elementi di equipaggiamento più utilizzati dai giocatori, a partire dal depotenziamento di Fardello di Izanagi e Ultima Parola. La lista delle modifiche che sta operando Bungie alle armi di Destiny 2 in vista della prossima Stagione è davvero lunga e abbraccia tutte le tipologie di equipaggiamenti, dai fucili di precisione ai lanciagranate fino ad arrivare ai fucili a fusione e ai fucili automatici. In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Bungie.net, con tutte le novità che interesseranno le armi e le modalità di Destiny 2 a conclusione della Stagione dell'Alba, prevista per il 9 marzo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.