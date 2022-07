Destiny 2, Bungie disattiva la chat a causa di un terribile bug abusato nel PvP

Alcuni giocatori di Destiny 2 hanno scovato di recente un bug molto particolare che ha finito per essere utilizzato anche nel PvP, causando diversi problemi. Come contromisura, Bungie è stata costretta a disattivare la chat fino a nuovo avviso. Ci sarà mai pace per gli sviluppatori?

Il bug incriminato, rivelano le testimonianze degli utenti sui social, permetteva ad alcuni giocatori malintenzionati di mandare in crash il gioco dell'avversario (e assicurarsi la vittoria) attraverso l'invio di una specifica sequenza testuale nel box della chat. Questa sequenza, nemmeno a dirlo, si è rivelata essere una copypasta meme che, tradotta dall'inglese al cinese, è stata capace di mandare in tilt in sistema a causa del superamento dei caratteri consentiti in un singolo messaggio.

Purtroppo questo non è l'unico ostacolo incontrato dagli sviluppatori di Destiny 2 nell'ultimo periodo. In un recente diario di sviluppo, il team ha rivelato di essere stato costretto a rivedere il matchmaking del gioco, giudicato troppo sbilanciato da una buona parte dell'utenza. Per risolvere il problema, lo studio introdurrà uno specifico matchmaking skill-based a partire dal 23 agosto.

Nel frattempo, i contatti tra Bungie e la community di Destiny 2 si sono ridotti drasticamente. Alcuni utenti hanno infatti manifestato la propria insoddisfazione attraverso una serie di minacce molto pesanti, episodi diventati così frequenti da portare lo studio a evitare la loro stessa community.