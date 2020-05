Destiny 2: Bungie sta per distruggere un intero pianeta?

Nel corso degli ultimi giorni si sta sempre più diffondendo una particolare teoria tra i Guardiani di Destiny 2, i quali credono che il team di sviluppo sia in procinto di radere al suolo uno dei pianeti presenti dal day one dello sparatutto: Titano.

Ma per quale motivo i giocatori dovrebbero ritenere possibile una catastrofe del genere? La risposta è molto semplice: per colpa di un emblema. Attualmente è infatti possibile acquistare presso l'NPC principale di ogni pianeta uno speciale emblema e, mentre tutti quelli delle altre aree di pattuglia possono essere acquistati liberamente, quello di Titano riporta un piccolo banner che avvisa l'utente che quell'oggetto rimarrà disponibile all'acquisto solo per un periodo di tempo limitato. Per questo motivo sono in tantissimi a credere che qualcosa di terribile stia per accadere al pianeta con Sloane. Non è da escludere che Bungie non voglia completamente distruggere il pianeta e che Titano sia semplicemente l'ambientazione principale della prossima grossa espansione di settembre, la quale potrebbe provocare enormi cambiamenti alla mappa in questione.

In attesa di scoprire le sorti di Titano, vi ricordiamo che con l'Anno 4 di Destiny 2 arriveranno la trasmogrificazione e un nuovo Eververse.

Sapevate che sono stati raccolti oltre 780.000 dollari con l'iniziativa Cuore di Guardiano di Destiny 2?