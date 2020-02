Destiny 2: Bungie festeggia San Valentino con il video dell'evento Giorni Scarlatti

I vertici di Bungie si preparano a celebrare la festa di San Valentino con tutti i Guardiani di Destiny 2 e pubblicano il video di Giorni Scarlatti, l'evento a tema che avrà luogo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia dall'11 al 18 febbraio.

Nel corso dell'evento Giorni Scarlatti, gli utenti dello sparatutto sci-fi di Bungie potranno ottenere delle nuove ricompense ingame incontrando Lord Shaxx alla Torre per ricevere tutte le direttive e il resoconto delle attività da svolgere.

Come avvenuto negli scorsi anni, anche stavolta i Giorni Scarlatti saranno incentrati sulle sfide da affrontare in coppia all'interno della dimensione multiplayer del Crogiolo: allontanandoci dal nostro partner nel corso della partita, gli avversari riveleranno la nostra posizione sulla mappa, da qui la necessità di coordinarsi con il proprio compagno di squadra per aumentare le proprie possibilità di vittoria.

Partecipando alle attività di Giorni Scarlatti riceveremo in cambio degli elementi di equipaggiamento speciali come skin di armi, componenti di armatura, emote, veicoli esclusivi e personalizzazioni estetiche per il proprio Guardiano. L'accesso all'evento Giorni Scarlatti sarà possibile sia per gli utenti della versione free-to-play di Destiny 2 che per gli acquirenti dei DLC e delle espansioni stagionali, ivi compresa naturalmente Ombre dal Profondo.