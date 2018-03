Destiny 2: Bungie al lavoro sull'aggiornamento 1.2.0 e sulla Compaion App

Dopo aver pubblicato l'aggiornamento 1.1.4 di Destiny 2 è ora focalizzata sull'update 1.2.0: oggi lo studio ha diffuso i primi dettagli e le novità in arrivo, annunciando anche un restyling per la Companion App

Di seguito quanto riferito da Jon Weisnewski, Senior Designer di Bungie:

"Jon: Ciao a tutti! Sono di nuovo qui per darvi un assaggio del lavoro che stiamo eseguendo per l'aggiornamento 1.2.0. Oggi parleremo di Sturm e Drang. Per coloro che non sanno come funzionano, le uccisioni con un'arma ricaricano la controparte quando riposta. Le uccisioni consecutive con Drang caricheranno i proiettili di Sturm fino a un massimo di 20 proiettili per un cannone portatile. Al momento il gameplay si concentra sul cambio d'arma rapido, che nonostante sia divertente, manca di quel tocco esotico che speriamo di aggiungere. Sturm non è molto maneggevole e dunque stiamo ritoccando anche questo. Entrambe le armi vedranno un miglioramento alle loro statistiche di base. Drang ora possiede Furia e un caricatore esteso al massimo per aiutarvi con le uccisioni eseguite con l'arma da supporto. Ma il vero cambiamento avverrà nel caricatore di Sturm, i cui proiettili vedranno il proprio danno aumentato di 1.8 volte. Questo permetterà notevoli danni in PvE ed uccisioni chirurgiche da due colpi in PvP (mi raccomando, non mancate il bersaglio!)."

Companion App

Insieme ai cambiamenti di gioco, anche la Companion non è da meno. Il team di Bungie.net lavora sodo per aggiungere dei miglioramenti sia al sito web che alle applicazioni mobile. Questi cambiamenti verranno rilasciati la prossima settimana.

"La Companion ha un nuovo aggiornamento che arriverà il 4 aprile e siamo felici di condividerne i dettagli con voi. In più, il nostro team sta lavorando per riportare in auge una delle funzionalità più richieste dalla community: il modello 3D del vostro personaggio. Ecco cosa vi aspetta: visualizzare i modelli 3D per tutte le armi, armature, Spettri, ecc. sia su Android che su iOS. Visualizzare i guardiani con l'armamento e shader che avete scelto. Abbiamo anche fornito un metodo per disabilitare il rendering, se l'impatto sul dispositivo è troppo forte."