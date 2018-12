Destiny 2: Bungie rende più accessibile la prima Forgia di Armeria Nera

L'apertura della Stagione della Forgia e l'introduzione dei contenuti aggiuntivi legati all'Armeria Nera di Destiny 2: I Rinnegati ha scatenato le critiche di chi, giustamente, riteneva troppo elevato il livello di Potere necessario per accedere alla Forgia di Volundr.

"Nel corso dell'ultimo giorno abbiamo ricevuto i vostri feedback", esordisce il comunicato di Bungie che descrive gli interventi compiuti dagli autori statunitensi per rispondere alle critiche della community. "È diventato chiaro che abbiamo reso troppo elevati i requisiti di accesso iniziali alle Forge Perdute, mantenendo le ricompense dell'Armeria Nera fuori dalla portata di chi, anche con un Livello Potere di 600, non era in grado di immergersi nelle sfide e battere il boss finale della Forgia senza acquisire nuovi livelli".

In ragione di questo problema, i tecnici di Bungie hanno perciò deciso di effettuare un aggiornamento lato server per ridurre di cinque punti il Livello di Potere consigliato per affrontare queste sfide endgame, pur mantenendone intatto il coefficiente di difficoltà e, si spera, il divertimento offerto: "Questa non è la sola modifica all'esperienza di gioco che contiamo di fare, ma dovrebbe essere sufficiente a dare ai Guardiani con un Livello Potere di 600 una maggiore probabilità di completamento dell'attività".

Nel corso delle prossime giornate, le alte sfere di Bungie promettono di fornirci ulteriori dettagli sulle attività e sulle ricompense di alto livello che ci terranno impegnati per tutta la durata della Stagione della Forgia e delle successive due Stagioni di Destiny 2: I Rinnegati su PC, PS4 e Xbox One che correranno parallelamente alle espansioni dell'Annual Pass da qui all'estate del 2019.