Destiny 2: Bungie ha rinviato l'arrivo di alcune modifiche e migliorie

ha aggiornato la tabella di marcia dei prossimi aggiornamenti di, rinviando l'arrivo di alcune funzionalità e modifiche al bilanciamento promesse per le prossime settimane. Obiettivo è quello di apportare ulteriori migliorie con l'obiettivo di soddisfare le richieste della community.

Questo è quanto riportato dal Game Director Christopher Barrett:

"Abbiamo spostato alcune funzionalità in aggiornamenti futuri, poiché vogliamo assicurarci che queste siano all'altezza delle nostre e vostre aspettative. Sappiate che tutti volevamo far coincidere l'arrivo delle armi del Cala la Notte con il Cala la Notte a punteggi. Queste armi devono essere fantastiche, così stiamo dando agli artisti altro tempo per renderle uniche. I miglioramenti al sistema di modifiche non saranno disponibili per l'aggiornamento 1.2.0. Forniremo più dettagli in futuro.



Abbiamo una nuova aggiunta che siamo ansiosi di condividere: Rissa si unirà allo Stendardo di Ferro 6vs6 e a Pandemonio nella playlist settimanale dell'aggiornamento 1.1.4. Vogliamo assicurarci che i giocatori abbiano più modalità disponibili sia in Crogiolo che nelle Partite private. Doppietta tornerà molto presto, ma non abbiamo ancora una data. Occhi aperti per il prossimo Settimanale di casa Bungie in cui parleremo dettagliatamente dei piani in serbo per il Crogiolo. C'è molto altro di cui vogliamo parlare nelle prossime settimane. Promettiamo di essere più trasparenti e di tenervi aggiornati costantemente. Speriamo vi unirete a noi in questo viaggio."

Secondo la roadmap pubblicata da Activision, a maggio arriverà un "Major Content DLC" mentre a settembre sarà la volta della prima grande espansione in stile Il Re dei Corrotti e I Signori del Ferro.