Destiny 2: Bungie sblocca la Forgia di Bergusia, ma il puzzle non è stato risolto

Con il consueto reset settimanale del martedì, Bungie ha aperto le porte dei Laboratori di Niobe, una nuova area riservata ai possessori de L'Armeria Nera, prima espansione del Pass Annuale.

Al suo interno i giocatori sono chiamati a risolvere un puzzle molto complesso, condizione che fino a ieri sera era necessaria per poter accedere alla Forgia di Bergusia. Bungie ha infatti cambiato idea poiché la sfida s'è rivelata ben più ardua del previsto, anche per una comunità da anni abituata a risolvere i complessi enigmi dei raid. Nessuna squadra è ancora stata in grado di completare il puzzle, pertanto lo studio di Seattle ha deciso di rendere accessibile a tutti i giocatori la quarta e ultima forgia del DLC, senza costringerli a completare il puzzle.

"Nonostante risolvere assieme ad altri giocatori un puzzle possa risultare divertente, farlo diventare un muro tra voi e i nuovi contenuti non può essere considerata un'esperienza ideale", si legge nel comunicato ufficiale. Il Laboratorio di Niobe continuerà ad essere accessibile per tutti i possessori del'Armeria Nera che vorranno cimentarsi nel suo puzzle. In palio ci sono uno Spettro ed un Emblema esclusivi, che attesteranno il successo di un impresa che al momento sembra sfiorare l'impossibile.

Ricordiamo che l'ultimo aggiornamento di Destiny 2 ha risolto un bug che impediva all'assalto Cala la Notte La Corrotta di apparire in rotazione.