Destiny 2: Bungie spiega perchè alcune attività esterne ai Raid non hanno il matchmaking

Nel pieno della Stagione dell'Alba di Destiny 2 Ombre dal Profondo, i rappresentanti di Bungie discutono con i fan dello sparatutto a sviluppo continuo spiegando perchè hanno deciso di non integrare il matchmaking in alcune attività esterne ai Raid.

Ad animare il dibattito è stato un utente di Reddit con il messaggio, condiviso e "approvato" da quasi 8.000 frequentatori del portale, in cui si esorta il team di Bungie a svelare i reali motivi che li hanno spinti a disattivare il sistema di matchmaking per quelle attività e sfide PvE multiplayer esterne ai Raid che richiedono un alto livello di Potere: "non sarebbe stato più semplice impostare un livello minimo di Potere per garantirci l'accesso a una coda di matchmaking?", è la domanda rivolta dal redditor Mwelsh2035 agli sviluppatori di Bellevue.

A tale quesito ha provato a dare risposta il Community Manager di Bungie, noto sul forum con il nickname di Cozmo23, dichiarando come "nel processo decisionale che porta gli sviluppatori a decidere se un'attività deve essere gestita da un sistema di matchmaking o meno, consideriamo il tasso di coordinamento richiesto dall'attività stessa, ma anche i loadout bloccati, i Guardiani scelti, eccetera... Ti ringraziamo comunque per i tuoi spunti di riflessione e per la comprensione, riferirò il tutto a chi di dovere".

Nei giorni scorsi, le alte sfere di Bungie hanno anche illustrato i loro piani per il supporto a medio-lungo termine dello sparatutto scifi e spiegato cosa attende i giocatori di Destiny 2 nel 2020.