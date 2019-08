Destiny 2: Bungie spiega il ritardo di Shadowkeep e della versione gratis New Light

Il posticipo di Destiny 2 Shadowkeep e della versione gratis New Light, e le critiche piovute su Bungie in virtù di questa scelta, sono gli argomenti trattati dal produttore Scott Taylor durante un'intervista incentrata sulle sfide portate avanti dagli autori americani nel supporto di Destiny 2 dopo la separazione da Activision.

"La salute del team è molto importante per noi", ha esordito su VG247.com il produttore di Bungie prima di aggiungere che "vogliamo continuare a essere orgogliosi di far parte di Bungie perchè è un ottimo posto dove lavorare. Abbiamo deciso di dare un po' di respiro al team ed è stato bello vedere come ha reagito la squadra, gli ha permesso di fare un passo indietro e di capire come muoversi per completare al meglio il proprio lavoro. Non l'abbiamo mai fatto prima ed è stato fantastico notare il supporto della community e dei fan a questa decisione".

Sempre riguardo al rinvio di Shadowkeep e New Light, il direttore UX di Bungie Orvar Halldórsson ha aggiunto che "le persone ci hanno chiesto cosa avremmo mai potuto fare con quelle due settimane di tempo guadagnate dal posticipo. La mia risposta è: possiamo fare un sacco. In un settore creativo, soprattutto se ci si sta avvicinando a un grande traguardo come quello che vogliamo raggiungere l'1 ottobre, quelle due settimane sono davvero molto. [...] L'impegno del nostro team è continuo, dobbiamo supportare un gioco live-service e quindi siamo sempre in corsa: si tratta di una maratona, non di uno sprint".

Il lancio di Destiny 2 Shadowkeep e della versione gratuita New Light è previsto per l'1 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con successivo approdo su Google Stadia fissato per il mese di novembre in coincidenza dell'apertura dei server della nuova piattaforma in game streaming di Big G.

Su queste pagine trovate degli interessanti approfondimenti sulla struttura delle Stagioni "alla Fortnite" di Shadowkeep e un articolo che ci aiuta a fare chiarezza sul supporto al cross-buy di Destiny 2 e delle relative espansioni.