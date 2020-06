Destiny 2: immagini e video gameplay sui contenuti della Stagione degli Arrivi

Dopo aver presentato ufficialmente l'espansione Oltre la Luce di Destiny 2, gli autori di Bungie svelano i contenuti previsti nella Stagione degli Arrivi, la nuova fase che attraverseranno i Guardiani del kolossal sci-fi a partire da oggi, 9 giugno.

Nell'undicesima Season dello sparatutto fantascientifico di Bungie, un oscuro presagio si intravede nel Sistema Solare con "un gemito del vuoto dello spazio": gli eroi della Torre che parteciperanno a questa nuova avventura potranno intraprendere attività inedite, scoprire nuovo equipaggiamento e assistere agli eventi che ci condurranno fino all'avvento delle Astronavi Piramidali di Oltre la Luce.

A partire da oggi, tutti gli utenti di Destiny 2 possono accedere alla nuova sfida segreta "Profezia" dove poter affrontare e sbloccare l'armatura DAITO e un set revisionato delle Prove dei Nove. Nel corso della Stagione, i messaggi dell'Oscurità verranno scoperti su Io, la luna di Giove, e spingeranno i Guardiani ad avventurarsi nella Culla del satellite per recuperare queste comunicazioni nascoste.

Sempre durante la Stagione degli Arrivi si potrà partecipare all'evento pubblico Contatto presso la Nave Piramidale arrivata su Io e sbloccare nuove ricompense ed equipaggiamenti unici. Per quanto riguarda i possessori del Pass Stagionale, è previsto lo sblocco automatico del lanciagranate esotico Gruzzolo Arido e del set di armatura stagionale. Con il Pass della Stagione degli Arrivi è previsto anche lo sblocco di una nuova missione settimanale, di un'impresa arma esotica e di ulteriori bonus come quello sui punti esperienza. In calce alla notizia trovate una ricca galleria immagini che illustra i contenuti della Stagione 11 di Destiny 2.