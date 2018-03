Destiny 2: Bungie svela le novità in arrivo con la patch della prossima settimana

Il prossimo 27 marzo,pubblicherà la patch 1.1.4 per: questo aggiornamento introdurrà novità per ie per le, oltre a risolvere vari bug e problemi tecnici.

A partire dall 18:00 (ora italiana) di martedì 27 marzo i server di Destiny 2 andranno offline mentre alle 19:00 sarà possibile effettuare il download dell'aggiornamento e procedere all'installazione, l'infrastruttura tornerà online alle 20:00 del giono stesso, con le seguenti novità:

L'aggiornamento 1.1.3 ha introdotto il Cala la Notte a punti e le schede delle sfide per cambiare l'esperienza di gioco. L'aggiornamento 1.1.4 porterà le ricompense uniche che daranno un po' di pepe a ogni Cala la Notte. "Il Cala la Notte dovrebbe essere una sfida ardua nella quale solo i guardiani più coraggiosi osano avventurarsi. Tutti i tipi di squadre dovrebbero poter partecipare, dai clan più organizzati ai giocatori in solitaria più esperti. I giocatori dovrebbero essere in grado di determinare il loro livello andando veloci o lenti, con specifici modificatori che mettono alla prova anche i veterani. Il punteggio finale metterà in primo piano i giocatori migliori.Ogni boss affrontato dai giocatori dovrebbe fornire una ricompensa unica e potente, che cade a terra una volta abbattuto il mostro. Sconfiggere i boss dovrebbe rappresentare una medaglia al valore. I giocatori migliori dovrebbero aver ragione di vantarsi dei propri obiettivi raggiungi, con emblemi dinamici e aure esclusive."

A partire dall'aggiornamento 1.1.4, la playlist Competitiva avrà una funzionalità per penalizzare i giocatori che abbandonano le partite. "Dato che la playlist Competitiva disattiva l'unione alle partite in corso, quando i giocatori abbandonano la squadra prima del dovuto non è bello. Con l'aggiornamento 1.1.4 abbiamo aggiunto un sistema che dispensa restrizione temporanee di 30 minuti agli abbandonatori abituali."

Altre novità

Giocando agli assalti o al Crogiolo, introdurremo una funzionalità anti-ripetizione, in modo che non vedrete le stesse mappe del Crogiolo o lo stesso assalto molteplici volte di fila

La funzionalità anti-ripetizione delle esotiche invece impedirà ai giocatori di ricevere la stessa esotica molteplici volte di seguito dagli engrammi esotici

I giocatori potranno ancora ricevere le stesse esotiche di seguito da altre fonti, come le pietre miliari

Aumentata la penalità massima di Potere da 40 a 45 nelle schede delle sfide del Cala la Notte

Ridotto il timer per attivare le pattuglie da 3 secondi a 1

Risolto un problema che impediva a volte ai giocatori di raggiungere il boss nell'assalto Pianeta fertile

Risolto un problema per il quale alcuni emblemi non mostravano correttamente le statistiche.

Risolto un problema per il quale applicare o vedere l'anteprima di uno shader riportava l'inventario a inizio pagina

Ricordiamo che nuovi contenuti per Destiny 2 sembrano essere previsti per il mese di maggio, a settembre invece dovrebbe fare la sua comparsa una corposa espansione in stile Il Re dei Corrotti e I Signori del Ferro. Bungie e Activision annunceranno i piani sui futuri contenuti di Destiny 2 prossimamente.