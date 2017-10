Destiny 2: Bungie svela i problemi noti della versione PC

ha elencato tutti i problemi tecnici della versionedidi cui è attualmente a conoscenza. Fortunatamente, per alcuni di essi c'è la possibilità di trovare una soluzione immediata: vediamoli nel dettaglio.

La versione PC di Destiny 2 è disponibile dal 24 ottobre, ma a quanto pare le segnalazioni dei primi errori non sono tardate ad arrivare. Di seguito vi elenchiamo tutti i problemi tecnici del gioco di cui Bungie è attualmente a conoscenza.

Schermo Intero sui Laptop

La modalità a schermo intero non può essere selezionata su alcuni laptop. Per aggirare il problema, gli utenti possono giocare in modalità finestra.

SSE3 richiesto

Destiny 2 non girerà su processori sprovvisti di Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3).

Errore Trumpet

I giocatori che incontrano l'errore Trumpet su PC possono provare a risolvere il problema cambiando la regione Blizzard. Gli sviluppatori stanno investigando sull'inconveniente per trovare una soluzione.

Lista Clan

Alcuni utenti non riescono a visualizzare la lista con i membri del clan. Il team di sviluppo sta cercando di trovare una soluzione al problema.

SLI, HDR e VSYNC

Si potrebbero riscontrare alcuni problemi quando si abilitano SLI e HDR o quando si disabilita VSYNC in alcune risoluzioni non-native. Si è invitati a utilizzare queste funzionalità quando si gioca con la massima risoluzione.

Sign In continuo

Diversi giocatori di Destiny 2 su PC rimangono bloccati durante il Sign In. Gli sviluppatori stanno cercando di trovare una soluzione al problema.

Errore Saxophone quando si lancia l'applicazione

Si potrebbe riscontrare l'errore Saxophone quando si lancia l'applicazione di Destiny 2 direttamente dal file.exe. Se si riscontra questo errore, occorrerà chiudere e riavviare l'applicazione tramite Battle.net di Blizzard.

Crash dopo il task switching

Il client di Destiny 2 potrebbe crashare nel momento in cui si avvia il task swithing (ALT+TAB) mentre AMD Crossfire è abilitato. Si consiglia di non utilizzare questa utilità per un periodo di tempo esteso.

Schermata principale per inattività

Se si rimane inattivi durante alcune fasi di gioco, come le missioni storia o la semplice esplorazione, c'è il rischio di essere riportati alla schermata principale con l'impossibilità di riaccedere. Per evitare questo problema occorrerà chiudere e riavviare l'applicazione di Destiny 2.

Accesso dopo una disconnessione

Si potrebbe riscontrare un codice d'errore generico quando si perde la connessione internet, ed essere impossibilitati a tornare in gioco. Per evitare questo problema, occorrerà chiudere e riavviare l'applicazione di Destiny 2.

Errore Buffalo su molteplici PC

Si potrebbe riscontrare il codice di errore Buffalo quando si effettua l'accesso a Destiny 2 su molteplici PC contemporaneamente. Per prevenire questo problema, ci si dovrà assicurare di essere connessi a Destiny 2 soltanto sul PC dal quale si sta giocando.

Configurazione del puntatore su tre monitor

Cambiare la risoluzione tra 5760x1080, 4080x768 e 3072x768 potrebbe bloccare il puntatore del mouse nel monitor di destra. Se si riscontra questo problema, occorrerà cliccare ALT+TAB fuori dall'applicazione di Destiny 2 e poi tornare indietro. In alternativa si può anche passare alla modalità finestra premendo ALT+INVIO.

Profondità di campo su tre monitor

La profondità di campo potrebbe essere troppo aggressiva su alcune configurazioni con tre monitor. Se si riscontrano problemi con la profondità di campo si potrà disabilitare questa funzionalità dalle impostazioni grafiche.

Barra di gioco di Windows 10

La barra di gioco di Windows 10 potrebbe non funzionare nella modalità a schermo intero. Se si vuole utilizzare questa funzionalità, occorrerà giocare con la modalità finestra o finestra a schermo intero.

Assegnazione della tastiera numerica

Non si potranno assegnare comandi alla maggior parte dei tasti della tastiera numerica.

I margini dello schermo con le tastiere AZERTY

Si potrebbe ricevere un messaggio d'errore quando si configurano i margini dello schermo con una tastiera AZERTY.

Metodo di scrittura (IME) a schermo intero

Se si utilizza un metodo di scrittura IME (Input Method Editors) si potrebbe riscontrare una schermata nera quando si digitano i caratteri in modalità a schermo intero. Per evitare il problema, occorrerà giocare in modalità finestra o finestra a schermo intero.

Chiusura dell'applicazione

Quando si chiude Destiny 2 su PC, occorrerà chiudere l'applicazione con il mouse. I controller non possono selezionare il pulsante in gioco per chiudere l'applicazione di Destiny 2.

Reti universitarie e aziendali

Si potrebbe essere impossibilitati a giocare a Destiny 2 su reti universitarie e aziendali. Se si riscontra questo problema occorrerà contattare il dipartimento informatico per far sì che gli standard di connessione rispettino i requisiti mostrati nella seguente guida.