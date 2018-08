Destiny 2: Bungie svela tutti i contenuti in arrivo fino all'estate 2019

Bungie ha annunciato la roadmap di pubblicazione dei contenuti dell'Anno 2 di Destiny 2, che prenderà il via il 4 settembre con il lancio dell'espansione I Rinnegati. Lo studio ha in programma nuovi contenuti almeno fino all'estate del prossimo anno, vediamo insieme cosa ci aspetta.

Dal primo settembre i giocatori di Destiny 2 potranno provare gratuitamente (per 24 ore) la nuova modalità Azzardo mentre dal 4 settembre sarà possibile scaricare l'espansione I Rinnegati: la prima incursione dell'Anno 2 (Ultimo Desiderio) debutterà il 14 settembre mentre quattro giorni dopo toccherà allo Stendardo di Ferro. A fine ottobre tornerà La Festa delle Anime Perdute, l'evento di Halloween, a dicembre invece sarà il turno de La Stagione della Forgia e de l'Aurora, apprezzato evento che in passato ha introdotto gli Astori e altre interessanti novità.

Per i possessori dell'Annual Pass sono previsti anche tre contenuti aggiuntivi denominati Armeria Nera, Il Rischio del Jolly e Penumbra. Il primo arriverà a fine anno, il secondo sarà disponibile durante la primavera 2019 e il terzo farà il suo debutto in estate chiudendo così l'Anno 2.

Per l'occasione, Bungie ha pubblicato un video e una ricca infografica che ricapitola i nuovi contenuti in arrivo su Destiny 2 dopo il lancio de I Rinnegati. Nelle scorse ore il gioco è stato aggiornato con la patch 2.0.0 che ha introdotto tantissime novità, in particolar modo per quanto riguarda lo slot delle armi, un nuovo update è previsto per la prossima settimana, in vista del lancio di Destiny 2 Forsaken.