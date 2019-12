Destiny 2: Bungie svelerà domani, 4 dicembre, la nuova Season of Dawn

Quella di domani sarà una data che i fan di Destiny 2 vorranno segnarsi sul calendario, dato che Bungie ha annunciato il reveal della prossima stagione del gioco. Con l'attuale stagione che terminerà il 10 Dicembre infatti, i tempi sono maturi per scoprire cosa ci aspetta prossimamente nel gioco.

Season of Dawn è la nona stagione di Destiny 2, che promette la solita mole di nuove attività e di oggetti, ma per sapere di cosa si tratta nello specifico purtroppo non resta che aspettare la diretta di domani, prevista per le 19 di domani, ora italiana, sul canale Twitch di Bungie e sul canale YouTube di Destiny.

Da quando Destiny 2 è diventato free to play, e con l'arrivo dell'ultima espansione Shadowkeep, Ombre dal Profondo, è come se il gioco stesse rivivendo una seconda giovinezza, dato che per un periodo su Steam è stato il gioco più giocato dagli utenti.

L'arrivo di una nuova stagione dunque non può che far aumentare ulteriormente la curiosità intorno ad un titolo magari non partito sotto i migliori auspici, ma che è riuscito a ritrovare la retta via in maniera esemplare. Per approfondire sul gioco, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Destiny 2 e a tutti gli speciali che gli abbiamo dedicato sul nostro sito nel corso del tempo.



Per saperne di più vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye.it il 4 dicembre dalle 18:45, per l'occasione commenteremo in diretta il reveal della nuova stagione di Destiny 2!