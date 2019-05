Destiny 2: Bungie svelerà i primi dettagli sull'Anno 3 la prossima settimana

A pochi giorni dal debutto dell'ultimo contenuto aggiuntivo dell'Anno 2, il team di sviluppo di Destiny 2 si prepara all'annuncio di quello che è stato definito come l'inizio di una "nuova era", ovvero l'Anno 3.

Il lancio di quella che potrebbe essere la prossima grande espansione sarà infatti il primo senza il supporto di Activision, dal momento che Bungie è ormai indipendente e ha il pieno controllo sul futuro dello sparatutto con visuale in soggettiva. Il post pubblicato sui canali social ufficiali di Destiny sembra fare riferimento ad un evento in streaming fissato al prossimo giovedì 6 maggio 2019 alle ore 19:00 italiane, esattamente a due giorni dal reset settimanale che segnerà l'arrivo della Stagione della Ricchezza. Purtroppo non si sa assolutamente nulla sugli annunci che saranno fatti in occasione di questo evento ma è probabile che assisteremo alla presentazione del nome e di un breve trailer della stagione d'apertura del terzo anno.

Stando ad alcune delle più recenti voci di corridoio il gioco non riceverà un'espansione del calibro de I Rinnegati nell'Anno 3 e si limiterà a proporre ai Guardiani un altro Pass Stagionale con all'interno contenuti costanti e, allo stesso tempo, meno corposi.

In attesa di scoprire il futuro del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sui contenuti della Stagione della Ricchezza. Pare inoltre che la nuova Incursione Corona del Tormento sia accessibile sin dal lancio di Penumbra, a patto che si completi una quest specifica con ricompense di livello 690. Sapevate che al lancio della prossima stagione di Destiny 2 arriverà un aggiornamento che depotenzierà armi esotiche come il Sussurro del Verme e l'Asso di Picche.