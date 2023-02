Destiny 2: Bungie vince una causa per oltre 4 milioni contro un venditore di cheat

Originariamente intentata nell'aprile del 2021, Bungie ha vinto una causa milionaria contro AimJunkies, gruppo che forniva i giocatori con una serie di cheat impiegabili anche all'interno di Destiny 2.

Bungie ha vinto la causa da 4.4 milioni di dollari contro il venditore di cheat AimJunkies in arbitrato. La causa è in corso dall'aprile 2021, quando Bungie ha intentato una causa per la prima volta. Nel novembre dello scorso anno AimJunkies aveva già perso un contenzioso secondo cui Bungie aveva ottenuto accesso ai suoi sistemi informatici in modo illecito. Bungie otterrà $4.396.222 in totale, suddivisi in in 3.6 milioni come risarcimento e 738.000 circa come multa associata.

Bungie proseguirà con la sua lotta contro i cheat in Destiny 2: recentemente ha denunciato LaviCheats con una causa simile a quella che ha colpito e affondato AimJunkies. La software house di Sony richiede $2.000 per ciascuno dei 2.790 download del software cheat fornito dal rivenditore, per un totale di $5,6 milioni. Con le tasse, la causa totale salirebbe fino a $6,7 milioni. Le azioni illegali di Bansal, alias LeviCheats, sono descritte come "flagranti e intenzionali" e "dimostrano la volontà di continuare con le sue attività illegali", ha dichiarato Bungie.

Sulle nostre pagine trovate l'anteprima di Destiny 2 L'Eclissi, la nuova espansione dello sparatutto Sci-Fi in arrivo il 28 febbraio.