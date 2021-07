Destiny 2 celebra il Bungie Day: emblema gratis, Sostizio degli Eroi e una raccolta fondi

Ieri, il settimo giorno del settimo mese, si è svolto il Bungie Day, un evento creato tanti anni fa dai fan dello studio americano e che viene celebrato ancora oggi. I festeggiamenti proseguiranno per molti giorni, e ovviamente coinvolgeranno Destiny 2.

Tanto per cominciare, con l'aggiornamento di metà stagione di martedì scorso è stato dato il via all'evento gratis Solstizio degli Eroi: Eva Levante vi aspetta alla Torre con parole di gratitudine e di celebrazione, mentre nella nuova attività Isole nel Cielo siete chiamati ad unirvi alle squadre ad alta quota tra i cieli della Zona Eterea Europea per ottenere gloria e tesori. Con la meccanica Rifrazione è possibile cambiare l'elemento degli attacchi per far sì che corrisponda a quello giornaliero, ottenendo un beneficio elementale unico tra i quattro esistenti. Durante la Giornata del PRISMA, tutti e quattro i benefici elementali saranno disponibili, ma attivabili uno per volta.

Per celebrare il Bungie Day, viene offerto gratuitamente a tutti i giocatori l'Emblema Ramen Piccante: per riscattarlo, dovete accedere al vostro account Bungie.net da web o da app, raggiungere la pagina di riscatto dei codici e digitare il seguente codice: YRC-C3D-YNC.

Bungie Foundation ha anche dato il via ad un'iniziativa di beneficenza con l'intento di "migliorare la salute e il benessere dei bambini, dare modo a tutte le persone e comunità di dire la propria e far valere i propri diritti e fornire aiuti umanitari in tempi di crisi". L'obiettivo è quello di raccogliere 777 mila dollari entro il 20 luglio. Se lo volete, potete aderire dirigendovi a questo indirizzo, sono anche previsti degli incentivi per le donazioni effettuate:

10 $ o più: emblema "Bungie Foundation" 2020;

25 $ o più: l'emblema sopra menzionato, più il NUOVO emblema "Guardia circadiana";

50 $ o più: i due emblemi di cui sopra, più il NUOVO involucro di Spettro esotico "Involucro fluttuante";

75 $ o più: i due emblemi e lo Spettro sopra menzionati, più il NUOVO emote esotico "Piccolo carro armato".

Bungie ne ha inoltre approfittato per anticipare che la prossima grande espansione di Destiny 2 , la cui uscita è attesa nel 2022.