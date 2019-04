Destiny 2 celebra la primavera con il nuovo evento The Revelry

Bungie ha annunciato The Revelry, un nuovo evento di Destiny 2 nato per celebrare la primavera che si svolgerà dal 16 aprile al 7 maggio. Per l'occasione, la Torre verrà addobbata a festa, con decorazioni e fiori colorati.

Che evento sarebbe senza nuovi incarichi da affrontare e oggetti da collezionare? Durante The Reverly, otterrete l'accesso all'area denominata Foresta Verdeggiante, concettualmente simile alla Foresta Infestata del Festival delle Anime Perdute. Il vostro compito sarà quello di ripulire il maggior numero di stanze possibile, sconfiggendo i nemici e i cinque differenti boss che le popolano in cambio di ricompense. Più andrete avanti, maggiore sarà la qualità dei premi. La sfida è tarata per essere affrontata in squadra, ma nulla vi vieterà di avventurarvi nella foresta da soli.

Quando visiterete la Torre per la prima volta durante l'evento, Eva Levante vi consegnerà il Reveler’s Tonic. Completando le attività ed eliminando i boss della Foresta Verdeggiante potrete riempirlo con la Reveler’s Essence. Avrete tre differenti tonici tra i quali scegliere, che ridurranno rispettivamente il tempo di recupero di granate, attacchi corpo a corpo e abilità di classe. Gli effetti si applicheranno in ogni attività, compreso il Crogiolo. Faranno eccezione i soli match privati.

Per l'occasione farà il suo debutto il nuovo set d'armatura Inaugural Revelry. Potrete ottenere i pezzi che lo compongono sconfiggendo i boss nella Foresta Verdeggiante e completando le 5 Taglie Settimanali di Eva Levante. I vari componenti dell'armatura potenzieranno gli effetti del Reveler's Tonic. Completando i Trionfi, inoltre, potrete ottenere il nuovo Fucile a Fusione esotico Arbalest, di tipo cinetico. È la prima arma di questa tipologia e infligge danni aggiuntivi agli scudi dei nemici. Ulteriori dettagli sull'evento sono disponibili sul sito ufficiale di Destiny 2.

