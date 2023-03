Destiny 2, ma chi sono? Il Raid di L'Eclissi è stato completato da un team sconosciuto

Nella giornata di ieri 10 marzo Bungie ha ufficialmente aperto i battenti dell'Incursione dell'espansione L'Eclissi, intitolata "La Radice degli Incubi", invitando dunque i Guardiani di tutto il mondo ad unire le forze per affrontare le ardue sfide celate al suo interno.

I primi a terminarlo, conquistando dunque il primato mondiale e la gloria imperitura nel Sistema Solare di Destiny 2, sono stati i membri di Team Hard in the Paint, dopo circa due ore e mezza di sforzi. Chi? Non vi biasimiamo se non li conoscete, dal momento i sei Guardiani vincitori - Roen, Osiris, Punz, Kai, SK e Grangalf - sono spuntati fuori dal nulla. O meglio, erano molto poche le persone che li stavano seguendo su Twitch mentre si avviavano verso la vittoria, non essendo molto noti al grande pubblico degli appassionati - sicuramente non come gli osservati speciali del Clan Elysium, famosissimi per essere giunti vittoriosi negli ultimi due Raid, La Cripta di Pietrafonda di Oltre la Luce e Promessa del Discepolo de La Regina dei Sussurri.

Contattato da IGN USA, RoenXD - uno speedrunner con "soli" 9 mila seguaci sul suo canale Twitch - ha dichiarato: "È davvero surreale, poiché questo era un obiettivo che il nostro team sperava di raggiungere da molto tempo. I membri della mia squadra sono i migliori amici che potessi desiderare e questo è sicuramente uno dei momenti più belli delle nostre vite. Ci siamo preparati tanto per questo raid e abbiamo fatto del nostro meglio, alla fine i nostri sforzi sono stati ripagati"



Tutti i sei membri della squadra, essendo stati i primi ad aver completato l'incursione e le relative sfide, riceveranno la speciale cintura da primatisti mondiali, e potranno fregiarsi in eterno del titolo di campioni de "La radice degli incubi". Bungie ne ha inoltre approfittato per ricordare che tutti i giocatori che completeranno l'incursione entro le 16:59 del 21 marzo potranno acquistare la giacca esclusiva de "La radice degli incubi" tramite il programma Ricompense di Bungie. Inoltre coloro che la porteranno a termine durante la Stagione della Resistenza sbloccheranno l'acquisto della spilla dell'incursione nel Bungie Store.