Destiny 2 chiave Armeria Nera: come ottenere il Fardello di Izanagi

Con l'arrivo della Forgia di Bergusia, i giocatori di Destiny 2 sono in grado di trovare la chiave dell'Armeria Nera, l'ultima richiesta per aprire la Scatola misteriosa e ottenere il Fucile di precisione esotico Fardello di Izanagi.

Se siete già in possesso della Scatola Misteriosa e avete trovato le prime tre chiavi (Amo da Pesca, Mano e Farfalla), non vi resta che mettervi alla ricerca della chiave Armeria Nera, l'ultima richiesta per aprire la scatola e ottenere il Fucile di precisione esotico Fardello di Izanagi.

Il primo passo per trovare la chiave Armeria Nera è quello di recarsi da Ada-1, parlarle e ottenere lo Stampo chiave Armeria Nera, necessario per avviare la relativa impresa che ci permetterà di ricevere la chiave come ricompensa. Il primo step dell'impresa ci richiede di tornare sul Leviatano e uccidere gli Osservatori presenti per ottenere il materiale richiesto.

Per incontrare gli Osservatori dovrete atterrare sul Leviatano, scendere al piano di sotto e accedere alla stanza delle leve. Una volta arrivati, abbassate le leve nel seguente ordine: 1-5-3-2-4-6. Adesso entrate nella pancia della nave, prendete la ventola-ascensore, svoltate a sinistra, seguite il corridoio e aprite la stanza con la leva. Al suo interno troverete gli Osservatori da eliminare. Una volta che li avrete uccisi tutti, ripetete l'operazione fino a quando non avrete raccolto tutti i materiali richiesti.

Il secondo step dell'impresa ci richiede di accumulare un oggetto chiamato Ametista scintillante, ottenibile nelle casse di eventi pubblici, assalti o nelle casse delle destinazioni. Il metodo più veloce di ottenere questo materiale è quello di affrontare l'assalto Lago di Ombre in compagnia di due amici, cercando di completarlo il più in fretta possibile. In alternativa potrete dedicarvi agli eventi pubblici su Nessus o nella Zona Morta Europea, utilizzando uno spettro in grado di rivelare le casse presenti nei dintorni.

L'ultimo step richiede di completare la stessa procedura vista per le altre tre chiavi della Scatola Misteriosa. In questo caso dovrete accedere alla Forgia di Bergusia, eliminare i due droni che compaiono nel secondo round e portare a termine l'attività mantenendo il buff della Tempra Massima. Alla fine della Forgia troverete una cassa speciale in cui è contenuta la chiave Armeria Nera: utilizzatela per aprire la Scatola Misteriosa e trovare al suo interno un dispositivo di cifratura.

Portate il dispositivo di cifratura da Ada-1 per ottenere la quest che consente di ricevere il Fardello di Izanami. Il primo step di questa impresa richiede di raccogliere un Cristallo d'ossidiana, ottenibile completando una taglia speciale di Ada-1. Dal momento che la taglia speciale può essere ricevuta solo in modo casuale riscattando le taglie giornaliere o settimanali dell'Armeria Nera, la velocità con cui la otterrete dipenderà solo dalla vostra fortuna.

Una volta ottenuta e completata la taglia speciale di Ada-1, riceverete finalmente il Cristallo d'ossidiana, portando a termine il primo step dell'impresa. Il prossimo passaggio richiede semplicemente di completare il Trono Infranto, ricevendo in ricompensa il Frammento di vetro ascendente.

Passando al terzo step dell'impresa, vi verrà richiesto di completare una versione modificata dell'assalto Pyramidion a potere 650 con braci solari, estinzione e bonus alle armi pesanti. A differenza dei passaggi precedenti, questo step può essere affrontato solo in compagnia di due amici che siano giunti allo stesso punto dell'impresa.

Dopo aver completato l'assalto non vi resta che dedicarvi all'ultimo step: completare l'impresa Serratura e chiave situata nella Zona Morta Europea. Portate a termine la missione, sconfiggete il boss e recatevi infine da Ada-1 per ricevere in ricompensa il Fardello di Izanami.