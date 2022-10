Destiny 2 dopo la chiusura di Stadia: anche Bungie al lavoro ad una soluzione

L'annuncio della chiusura di Google Stadia, fissata per il prossimo mese di gennaio, è arrivato come un fulmine a ciel sereno, non solo per i giocatori che in questi tre anni hanno investito tanti risparmi (per loro ci saranno dei rimborsi, fortunatamente), ma anche per gli stessi sviluppatori.

Anche Bungie, tra le compagnie ad aver supportato maggiormente la piattaforma cloud gaming di Big G, è cascata dal pero, ma per fortuna si è già messa al lavoro per garantire la transizione dei giocatori Stadia verso altre piattaforme. Il supporto della compagnia di sviluppo ha dichiarato: "Ciao. Abbiamo appena appreso della chiusura di Stadia e abbiamo cominciato a discutere dei prossimi passi per i nostro giocatori. Annunceremo e condivideremo delle informazioni riguardo gli account Stadia di Destiny 2 non appena avremo elaborato un piano d'azione".

Grazie al cross-play e alla cross-progression, i giocatori di Stadia possono già accedere su altre piattaforme conservando il proprio personaggio con tutti gli equipaggiamenti, le armi, le collezioni e i trionfi acquisiti. Tuttavia, attualmente non è possibile trasferire da una piattaforma all'altra gli acquisti effettuati, come le espansioni e l'argento. Bungie non ha ancora illustrato i suoi piani nel dettaglio, ma è possibile che stia lavorando per permettere ai giocatori Stadia di importare le proprie espansioni e il proprio bottino d'Argento su altre piattaforme. Qualcosa di simile lo sta facendo anche Ubisoft, che ha già annunciato che sarà possibile trasferire su PC i giochi comprati su Stadia via Ubisoft Connect.