Destiny 2 e COD WW2 sono i due giochi console più venduti del 2017 in Nord America

Grandi risultati per: i due titolisono stati i giochi per console più venduti del 2017 in Nord America. Lo shooter bellico di, in particolare, ha già superato il miliardo di dollari di incasso in tutto il mondo.

Activision ha raggiunto la prima e la seconda posizione nella classifica dei videogiochi per console più venduti in Nord America quest’anno (secondo i dati di vendita). Al primo posto troviamo Call of Duty WWII, che ha già superato 1 miliardo di dollari nelle vendite mondiali dal lancio avvenuto lo scorso mese, permettendo così a Call of Duty di riconfermarsi come il franchise più venduto in Nord America per il nono anno di fila, secondo i dati di incasso.

Sviluppato da Bungie, Destiny 2 si è assicurato la seconda posizione nei videogiochi per console più venduti in Nord America quest’anno, secondo i dati di incasso, rivelandosi anche il più grande lancio per PC nella storia di Activision Publishing, per numero di copie vendute. Inoltre, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è la remastered collection più venduta nella storia di PS4.



“Call of Duty: WWII è il gioco per console più venduto dell’anno in Nord America, e Destiny 2 è al n. 2,” ha dichiaratoEric Hirshberg, CEO di Activision. “Questo significa che Call of Duty è stato il franchise gaming per console che ha venduto di più in Nord America per l’impressionante numero di nove anni di fila, e otto volte in questi ultimi nove anni lo è stato anche a livello mondiale. Voglio ringraziare tutti i nostri giocatori per la loro incredibile passione e il loro continuo coinvolgimento. E grazie anche ai nostri fantastici e appassionati team in tutto il mondo, che rendono realtà questi incredibili risultati.”



Sviluppato da Sledgehammer Games con il support di RavenSoftware, Call of Duty: WWII è già il gioco più venduto tra i titoli di Call of Duty sulle console di nuova generazione e il più grande lancio digitale su console nella storia di Activision Publishing. Call of Duty si è così confermato il franchise per console più venduto a livello mondiale otto volte su nove negli ultimi nove anni.



Basato sui dati di unità vendute, Destiny 2 ha superato Destiny, che si era rivelato il “più grande lancio di una nuova IP della storia per un nuovo videogioco” all’epoca. L’acclamatissimo sequel è il primo titolo di Activision ad essere stato lanciato su Battle.net, ed è il più grande lancio su PC nella storia di Activision Publishing. Il gioco ha ottenuto oltre 90 premi e nomination fino ad oggi. Activision e Bungie hanno rilasciato anche Destiny 2 Ghost Skill per Amazon Alexa, la prima integrazione di questo genere nel settore dei videogiochi, che consente ai giocatori di chiedere ad Alexa al loro Ghost suggerimenti sulle attività del gioco .

Nel 2017, inoltre, Activision ha rilasciato Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, una remastered collection con una delle personalità più iconiche e famose della storia dei videogiochi. Rilasciata a giugno e sviluppata da Vicarious Visions, questa nuova edizione ha riscosso rapidamente successo tra i giocatori, arrivando ad essere la remastered collection più venduta nella storia della PS4. Negli Stati Uniti, il titolo continua a rimanere tra i primi 10 titoli per PS4 più venduti dell’anno per numero di copie vendute.



La risposta della community è stata entusiasmante in tutto il mondo. Nel Regno Unito, Call of Duty: WWII è stato nominato da Chart-Track il titolo n.1 per Natale. E’ il quarto anno consecutivo che i titoli di Call of Duty mantengono questo primato. Inoltre, Call of Duty: WWII si è mantenuto al n.1 dei titoli più venduti nel Regno Unito nella classifica stilata da Chart-Track per sette settimane consecutive, a partire dal momento del lancio. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è stato al n.1 per sette settimane consecutive nella prima parte dell’anno.