Destiny 2: tutti i nuovi codici per emblemi e shader

In attesa della Regina dei Sussurri, la nuova espansione che inaugurerà il quinto anno di contenuti per Destiny 2, e per preparavi alle nuove sfide in arrivo esteticamente preparati, abbiamo elencato tutti i codici disponibili per emblemi e shader.

Vi ricordiamo che questi codici non possono essere riscattati in game, ma solamente attraverso il portale di Bungie riscatto codici di Destiny 2. Accedete e copiate le relative ricompense che desiderate ottenere. Ecco tutti i bonus disponibili, partendo dagli emblemi:

3VF-LGC-RLX - Insula Thesauraria

7CP-94V-LFP - Lone Focus; Jagged Edge

7D4PKRMD7 - Sequence Florish

7F9-767-F74 - Simbolo del Finito

7LVGTKT7J - Futuro in ombra

A7LFYC44X - Fiamme della verità dimenticata

FJ9-LAM-67F - Focus vincolante

JD7-4CM-HJG - Illusione di luce

JDT-NLC-JKM - Ab Aeterno

JNX-DMH-XLA - Campo di luce

JYNJAAY7D - Escursione galileana

ML3-FD4-ND9 - Be true

N3LXN6PXF - La prova riflettente

RA9XPH6KJ - Cryonautics

X4C-FGX-MX3 - Nota di conquista

X9FGMAH6D - Aereo inimmaginabile

XFV-KHP-N97 - Il visionario

YRC-C3D-YNC - Emblema del ramen piccante

Infine, un paio di codici per quanto riguarda gli shader:

7MM-VPD-MHP - Doppia Banshee

RXC-9XJ-4MH - Oracolo 99

Curiosi della nuova espansione di Destiny 2? Ecco la nostra anteprima di Destiny 2: La Regina dei Sussurri. E a proposito della serie Bungie, l'ex compositore di Destiny Marty O'Donnel ha chiesto di distruggere i suoi bani illegali, dopo una disputa legale persa contro la stessa azienda statunitense.