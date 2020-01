Destiny 2: tutte le combinazioni dei Corridoi del Tempo

Alla fine il mistero dei Corridoi del Tempo di Destiny 2 è stato risolto dai Guardiani. In questa mini-guida elencheremo tutte le combinazioni da usare nei Corridoi del Tempo, in modo da sbloccare la nuova impresa esotica del Bastione.

Si può accedere ai Corridoi del Tempo partecipando alla Meridiana. Mettendo in sequenza una serie di simboli, i Guardiani possono arrivare al cospetto di Saint-14 e ottenere l'impresa esotica del Bastione. Di seguito elenchiamo tutte le 19 combinazioni da inserire, più la combinazione speciale per ottenere l'emblema leggendario Salvatore del Passato.

A fondo pagina trovate una piccola leggenda dei simboli usati nelle diverse combinazioni. A partire da sinistra, i simboli sono rispettivamente: quadrifoglio, serpente, diamante, esagono e croce.

Tutti i codici dei Corridoi del Tempo di Destiny 2

Codice 1 : croce, serpente, quadrifoglio, esagono, serpente, croce, diamante

: croce, serpente, quadrifoglio, esagono, serpente, croce, diamante Codice 2 : quadrifoglio, quadrifoglio, esagono, esagono, croce, diamante, serpente

: quadrifoglio, quadrifoglio, esagono, esagono, croce, diamante, serpente Codice 3 : croce, quadrifoglio, diamante, diamante, serpente, diamante, diamante

: croce, quadrifoglio, diamante, diamante, serpente, diamante, diamante Codice 4 : diamante, quadrifoglio, croce, esagono, quadrifoglio, esagono, quadrifoglio

: diamante, quadrifoglio, croce, esagono, quadrifoglio, esagono, quadrifoglio Codice 5 : diamante, croce, serpente, esagono, esagono, diamante, croce

: diamante, croce, serpente, esagono, esagono, diamante, croce Codice 6 : diamante, esagono, serpente, esagono, quadrifoglio, quadrifoglio, croce

: diamante, esagono, serpente, esagono, quadrifoglio, quadrifoglio, croce Codice 7 : diamante, croce, quadrifoglio, esagono, serpente, esagono, serpente

: diamante, croce, quadrifoglio, esagono, serpente, esagono, serpente Codice 8 : quadrifoglio, croce, quadrifoglio, esagono, quadrifoglio, diamante, serpente

: quadrifoglio, croce, quadrifoglio, esagono, quadrifoglio, diamante, serpente Codice 9 : quadrifoglio, quadrifoglio, quadrifoglio, serpente, diamante, esagono, diamante

: quadrifoglio, quadrifoglio, quadrifoglio, serpente, diamante, esagono, diamante Codice 10 : croce, esagono, quadrifoglio, esagono, croce, diamante, esagono

: croce, esagono, quadrifoglio, esagono, croce, diamante, esagono Codice 11 : serpente, esagono, serpente, esagono, diamante, esagono, serpente

: serpente, esagono, serpente, esagono, diamante, esagono, serpente Codice 12 : esagono, serpente, croce, esagono, serpente, esagono, croce

: esagono, serpente, croce, esagono, serpente, esagono, croce Codice 13 : quadrifoglio, croce, quadrifoglio, diamante, serpente, serpente, esagono

: quadrifoglio, croce, quadrifoglio, diamante, serpente, serpente, esagono Codice 14 : esagono, diamante, serpente, croce, esagono, croce, croce

: esagono, diamante, serpente, croce, esagono, croce, croce Codice 15 : quadrifoglio, esagono, croce, diamante, croce, serpente, diamante

: quadrifoglio, esagono, croce, diamante, croce, serpente, diamante Codice 16 : serpente, esagono, esagono, esagono, croce, diamante, diamante

: serpente, esagono, esagono, esagono, croce, diamante, diamante Codice 17 : quadrifoglio, diamante, esagono, quadrifoglio, croce, diamante, croce

: quadrifoglio, diamante, esagono, quadrifoglio, croce, diamante, croce Codice 18 : diamante, croce, croce, quadrifoglio, serpente, croce, diamante

: diamante, croce, croce, quadrifoglio, serpente, croce, diamante Codice 19 : esagono, croce, croce, diamante, esagono, serpente, serpente

: esagono, croce, croce, diamante, esagono, serpente, serpente Codice finale per Nucleo Cronometrico : quadrifoglio, diamante, serpente, quadrifoglio, croce, croce, esagono, esagono, esagono, croce, diamante, croce, serpente, diamante, quadrifoglio, serpente, croce, croce, serpente, serpente, esagono, diamante, quadrifoglio, croce, diamante, esagono, esagono, diamante, croce, diamante.

: quadrifoglio, diamante, serpente, quadrifoglio, croce, croce, esagono, esagono, esagono, croce, diamante, croce, serpente, diamante, quadrifoglio, serpente, croce, croce, serpente, serpente, esagono, diamante, quadrifoglio, croce, diamante, esagono, esagono, diamante, croce, diamante. Codice emblema: diamante, quadrifoglio, serpente, croce, esagono, esagono, croce, esagono, diamante, quadrifoglio, serpente

Queste combinazioni vanno inserite nei Corridoi del Tempo, man mano che attraversate il labirinto, come potete vedere nel filmato proposto in apertura. Una volta giunti nell'area finale e inserito l'ultimo codice, otterrete finalmente il Nucleo Cronometrico, oggetto che potete portare a Saint-14 sulla Torre per iniziare la quest esotica del Bastione.

A proposito di armi esotiche, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come ottenere Rovina del Diavolo.