Destiny 2: come accumulare Polvere Luminosa prima dell'arrivo di Shadowkeep

Con l'arrivo di Ombre dal Profondo, la nuova espansione di Destiny 2, verranno introdotti numerosi cambiamenti nel gioco che riguardano non solo le attività e il bilanciamento delle armi, ma anche il sistema attraverso il quale i giocatori potranno ottenere Polvere Luminosa e acquistare oggetti nell'Eververse.

Dal 1 ottobre 2019, infatti, smontare oggetti estetici non vi ricompenserà più con della Polvere Luminosa e ripescare vecchi contenuti dalle collezioni richiederà solo ed esclusivamente Lumen e Frammenti Leggendari. Proprio per questo è bene smontare tutti i propri oggetti dell'Eververse prima che venga pubblicato il nuovo aggiornamento, così da massimizzare il quantitativo di Polvere Luminosa sul proprio profilo e prepararsi al meglio per shader, astori, ornamenti e spettri in arrivo nell'Anno 3.

Gli oggetti da distruggere sono solitamente leggendari o esotici e appartengono alle seguenti categorie:

Astori

Navicelle

Involucri di Spettro

Spettrologrammi

Decori per le armi esotiche e leggendarie

Effetti Transmat

Shader

Smontare questi oggetti vi garantirà dalle 10 alle 500 unità di Polvere Luminosa, quindi è bene distruggerli tutti. Nel caso in cui doveste avere difficoltà a reperire gli oggetti dell'Eververse nel vostro inventario potete sempre chiedere aiuto all'utilissimo DIM (Destiny Item Manager), il celebre plugin che permette di accedere da qualsiasi broswer o smartphone al proprio equipaggiamento e gestirlo da remoto.

Una volta effettuato l'accesso a DIM vi basterà inserire "source:eververse" nella barra di ricerca in alto per fare in modo che nella schermata dell'equipaggiamento vengano oscurati tutti gli oggetti tranne quelli che vi permetteranno di ottenere Polvere Luminosa. Assicuratevi quindi di effettuare questo semplice controllo prima di martedì pomeriggio, quando non sarà più possibile smontare questi oggetti e ottenere l'utilissima valuta di gioco.

Per ottenere della Polvere Luminosa extra vi consigliamo anche di spendere tutte le vostre Note dell'Everversum per completare più e più volte la taglia di Tess Everis chiamata "Doveri da Guardiani", che vi consentirà di ottenere 70 unità di polvere in pochissimo tempo e senza particolari sforzi.

