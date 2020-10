Destiny 2: ecco come cambierà la fase iniziale dopo Oltre la Luce

Con il lancio dell'espansione Oltre la Luce e l'introduzione del programma DCV di Destiny 2 che rimuoverà la campagna originaria e le relative attività, i nuovi giocatori dello sparatutto sci-fi di Bungie attraverseranno un fase introduttiva completamente inedita.

Dalle colonne del "blog istituzionale" di Bungie.net, gli autori statunitensi illustrano i molteplici interventi compiuti per tenere a battesimo Oltre la Luce e inaugurare la prossima fase di Destiny 2 New Light.

I ragazzi di Bungie spiegano quindi che "a partire dal 10 novembre, i nuovi giocatori inizieranno nello stesso modo in cui sono partiti gli utenti della versione originaria: uno Spettro si metterà alla ricerca del suo Guardiano per rianimarlo e dare inizio all'avventura dal Cosmodromo. A cambiare saranno le attività immediatamente successive: i nuovi giocatori non verranno condotti direttamente alla propria astronave di partenza ma si imbatteranno in un altro Guardiano, Shaw Han".

Le sfide da affrontare in compagnia di Shaw Han consentiranno perciò ai nuovi Guardiani di Destiny 2 di familiarizzare con l'interfaccia, il sistema di combattimento, la gestione dell'inventario e tutti quegli aspetti che concorrono a plasmare la stratificata progressione del kolossal sci-fi di Bungie. Tutte queste attività avverranno prima di mettere piede sulla Torre, di conseguenza rappresenteranno una sorta di "tutorial esteso" che permetterà a chi si avvicina solo adesso a questa IP di comprenderne la struttura ludica e contenutistica. A chi ci segue, ricordiamo infine che gli acquirenti di Oltre la Luce (o chi ne fruirà gratuitamente i contenuti tramite Xbox Game Pass) potranno accedere a un upgrade gratis per giocare a Destiny 2 in 4K e 60fps su PS5 e Xbox Series X e S.