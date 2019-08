Destiny 2: come collegare l'account Batte.net a Steam e trasferire i contenuti

Nell'attesa che la versione PC di Destiny 2 migri definitivamente su Steam, i giocatori dello shooter Bungie possono iniziare a collegare il loro account Battle.net alla piattaforma Valve, in modo da trasferire i contenuti e i progressi raggiunti nel gioco. In questa guida vi spieghiamo come fare.

A partire dall'1 ottobre, data in cui la nuova espansione Ombre dal Profondo debutterà sul mercato, la versione PC di Destiny 2 passerà definitivamente a Steam e non sarà più disponibile su Battle.net.

Per prepararsi a questo passaggio, i giocatori possono iniziare a collegare il loro account Battle.net a Steam, in modo da trasferire sulla piattaforma Valve tutti i contenuti in loro possesso nel gioco e tutti i progressi raggiunti con il proprio Guardiamo. Di seguito vi mostriamo tutti i passaggi da compiere per portare a termine questa operazione.

Come collegare l'account Battle.net di Destiny 2 a Steam

Accedete al seguente indirizzo sul sito ufficiale di Bungie per avviare il processo. Effettuate il log-in con le credenziali del vostro account Battle.net. Premete il bottone di Steam per visualizzare tutti i contenuti associati al vostro account PC di Destiny 2 che verranno trasferiti su Steam. Accedete a Steam usando le credenziali del vostro account associato alla piattaforma Valve. Una volta effettuato l'accesso, è possibile collegare i due account. Se andate su Steam, Destiny 2 non verrà ancora mostrato nella vostra libreria, ma andando alla pagina dello store per il gioco, questo mostrerà che si sbloccherà l'1 ottobre. Potete preordinare Ombre dal Profondo anche adesso.

Una volta completata l'operazione, a partire dall'1 ottobre potrete giocare a Destiny 2 su Steam usufruendo di tutti i contenuti del gioco che avevate acquistato su Battle.net, e godendo di tutti i progressi raggiunti in precedenza con il vostro Guardiano. Ricordiamo inoltre che a partire dalle 19:00 di oggi sarà disponibile anche il cross-save di Destiny 2.