Destiny 2 come un documentario National Geographic, ecco il divertente video

Amate alla follia Destiny 2: Ombre dal Profondo e i numerosi paesaggi che possono essere liberamente esplorati durante le pattuglie? Allora non potete assolutamente perdervi questo bizzarro video realizzato da un fan e ispirato ai classici documentari che vanno in onda su National Geographic.

Il video consiste in una serie di inquadrature che ci mostrano non solo i paesaggi di Terra, Titano, Io e Nessus, ma anche le creature che popolano il mondo di gioco. Ad accompagnare le immagini troviamo il celebre brano della colonna sonora ufficiale che avrete sicuramente ascoltato all'inizio della Guerra Rossa nella primissima missione del gioco, quando Ghaul ha la meglio sull'Ultima Città e costringe il nostro Guardiano alla fuga.

Tutto ciò ci riporta alla mente le recenti dichiarazioni di Bungie, secondo la quale Destiny 2 potrebbe prima o poi trasformarsi in un film o una serie TV. Chissà se il video in questione possa arrivare agli occhi del team di sviluppo con sede a Seattle, il quale potrebbe trarne ispirazione per realizzare qualcosa di simile in maniera professionale e coinvolgendo tutte le razze e le ambientazioni attualmente presenti nel gioco e narrarne tutti i dettagli anche al di fuori del Grimorio.