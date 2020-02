Destiny 2: come donare molta Frattalina Polarizzata velocemente

Destiny 2 sta accogliendo il nuovo evento Fondamenta Empire, durante il quale Saint-14 chiederà ai Guardiani di donare la Frattalina Polarizzata alla fondazione. Di seguito vi spieghiamo come ottenere rapidamente questa risorsa, in modo da sbloccare un emblema unico e il relativo trionfo.

Donando 5.000 unità di Frattalina Polarizzata (o di più) entro la fine della Stagione dell'Alba (fissata per il 9 marzo 2020), i giocatori di Destiny 2 otterranno in ricompensa un emblema unico e un trionfo. Se l'intera community riuscirà a donare una certa quantità complessiva di Frattalina (ancora da determinare), ogni Guardiano verrà premiato con un nuovo shader.

Per aiutarvi a donare la maggior quantità possibile di Frattalina Polarizzata, di seguito vi spieghiamo come accumulare questa risorsa nel modo più rapido possibile.

Come guadagnare la Frattalina Polarizzata

Di seguito elenchiamo tutte le attività che permettono di guadagnare nuove unità di Frattalina Polarizzata:

Completare le taglie settimanali dell'Obelisco

Completare le taglie giornaliere di Saint-14

Usare la Schiumaiola per Frattalina

Completare i trionfi della Stagione dell'Alba

Completare Assalti e partite di Crogiolo e Azzardo

Completare le run di Meridiana e Serraglio

Ottenere la Frattalina generata settimanalmente dalla Torre dell'Obelisco

Se vi state domandando quali sono i metodi migliori per accumulare la Frattalina Polarizzata, vi basta leggere i consigli riportati di seguito.

Dedicatevi alle Taglie

Prima di potenziare i vostri Obelischi, la vostra unica fonte costante di Frattalina saranno le taglie giornaliere di Saint-14 e le taglie settimanali degli Obelischi. Saint-14 ne offre quattro al giorno e ognuna di esse garantisce 50 Frattaline Polarizzate, mentre ogni Obelisco ne mette a disposizione due a settimana che premiano con 100 unità di Frattalina. Se avete tre personaggi, potete completare anche queste taglie con ognuno di loro. Ciò significa che la quantità massima di Frattalina che potete ottenere (con tre guardiani) in una settimana completando taglie è pari 6.600 unità.

Un metodo efficace e veloce, ma anche ripetitivo e alla lunga noioso. Pertanto, vi consigliamo di metterlo in pratica solo per una settimana, e poi tornare a completare le taglie con un ritmo normale. Se vi interessa solo ottenere il trionfo e l'emblema (o se non avete diversi personaggi da usare) potreste semplicemente donare 5.000 unità di Frattalina ottenuti con le taglie. In questo modo, però, vi perdereste i vantaggi ottenibili con il potenziamento degli Obelischi.

Potenziate gli Obelischi

Dopo aver ottenuto una buona quantità di Frattalina dalle taglie, andate ai quattro Obelischi e potenziateli. In questo modo otterrete diversi vantaggi come lo sblocco di speciali mod per le armature e il miglioramento delle ricompense della Meridiana.

Raggiungendo il livello 6 su ogni Obelisco sarete in grado di acquistare un buff permanente dell'Estrattore di Frattalina, il quale vi darà buone chance di ottenere 100 unità di Frattalina dal completamento di Assalti, partite di Azzardo o Crogiolo, Meridiana e Serraglio. Ogni Obelisco è legato a un'attività specifica, e per questo motivo vi consigliamo di potenziare quello legato alla vostra preferita.

Potenziandoli fino al livello 9 aumenterete ulteriormente la possibilità di procurarvi un buff. Vi consigliamo di farlo il prima possibile, fino a raggiungere il livello 11 per ogni Obelisco.

Ricompense della Torre dell'Obelisco

Dopo aver potenziato gli Obelischi vi resta da fare solo una cosa: collegarli all'Obelisco della Torre, cosa che potete fare completando le quattro missioni di sincronizzazione ottenibili dalla torre stessa.

Il motivo per cui questo è importante è che ogni settimana l'Obelisco della Torre genera Frattalina Polarizzata da usare in base al numero di Obelischi che avete sincronizzato con esso, e al livello che avete raggiunto con questi. Collegando quattro Obelischi al livello 11, questi genereranno 4.600 unità di Frattalina a settimana per voi.