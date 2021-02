Destiny 2: come si evolverà il Cosmodromo? Ne parla Bungie

Con la Stagione degli Eletti di Destiny 2 ormai lanciata, nel loro ultimo video diario i ragazzi di Bungie hanno fornito un importante chiarimento su ciò che ci attende in futuro nel Cosmodromo.

Dalle colonne di Bungie.net, la software house americana ricorda ai Guardiani che nella nuova Stagione faranno il loro ritorno due Assalti provenienti dal kolossal sparatutto originario grazie al programma DCV di Destiny 2.

Partendo da questa considerazione, il team di sviluppo spiega in una nota che "la scorsa estate, quando abbiamo rivelato i nostri piani per il Destiny Content Vault, ci siamo impegnati a svelare periodicamente i contenuti 'legacy' per fondere le migliori esperienze offerte da Destiny e Destiny 2, pur sapendo che avremmo dovuto eliminare i vecchi contenuti sottoutilizzati per migliorare la nostra capacità di evolvere il gioco. Quell'annuncio includeva il Cosmodromo e la nostra intenzione di proporne una versione 'contenutisticamente alla pari' con quella del primo Destiny".

Nonostante la promessa iniziale di "pareggiare l'offerta contenutistica" del Cosmodromo originario, Bungie sottolinea come "eravamo ancora all'inizio dello sviluppo di quei contenuti ed eravamo incerti su quale direzione saremmo dovuti andare nell'evoluzione del Cosmodromo. [...] Mentre ci avvicinavamo al lancio di Oltre la Luce, abbiamo dovuto fare una scelta: investire tutte le nostre risorse nel riportare il Cosmodromo com'era in Destiny 1 o spostare la nostra attenzione sulla creazione di contenuti davvero inediti per fornire una nuova esperienza nell'Anno 4 di Destiny 2 e oltre?".

Nel rispondere a questa domanda, il team di Bungie spiega quindi che il Cosmodromo di Destiny 2 non verrà ulteriormente ampliato per fare spazio alle aree esplorabili del primo capitolo, ma che in futuro assisteremo all'arrivo di elementi originali che andranno ad arricchire l'esperienza di gioco sia in questa che in altre regioni del Sistema Solare del kolossal FPS a sviluppo continuo. Tra i tanti contenuti previsti da Bungie ci sarà anche il ritorno della Volta di Vetro in Destiny 2.