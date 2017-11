Destiny 2: come farmare più di 500 pegni ogni ora per le Contese di Fazione

I giocatori dihanno scoperto un trucco che permette di farmare con una certa velocità i pegni per la seconda edizione delledisponibili questa settimana. Con un pò di pazienza, potreste riuscire ad accumulare oltre 500 pegni nel giro di un'ora: vediamo come.

Come potete vedere nel video riportato in apertura, lo YouTuber xHOUNDISHx ha mostrato come mettere in pratica questa procedura. Di seguito vi elenchiamo i passaggi da seguire per farmare rapidamente i pegni di fazione:

Atterrate sulla zona della Baia Tortuosa, nella Zona Morta Europea

Dirigetevi verso nord e saltate sulla fossa che conduce al Settore Perduto

Fate pulizia, eliminate il boss e aprite lo scrigno, ottenendo così i primi 3 pegni di fazione

Sopra lo scrigno c'è una porta che vi permetterà di tornare in superficie. Imboccatela e continuate a salire fino a quando non comparirà la schermata di caricamento della Baia Tortuosa, tornate indietro verso lo scrigno e apritelo nuovamente per ottenere altri 3 pegni.

Passate di nuovo attraverso la porta, salite, attendete la schermata di caricamento della Baia Tortuosa e ripetete l'operazione fino ad accumulare il numero di pegni desiderato.

In teoria potreste ripetere questa procedura all'infinito, accumulando una grande quantità di pegni in breve tempo (per fare una stima, nell'arco di un'ora potreste raccoglierne oltre 500). Naturalmente, non si tratta di un metodo "ortodosso" per guadagnare i pegni di fazione, e non passerà molto tempo prima che Bungie non provveda a rimuovere questo trucchetto.

Dal canto nostro, vi sconsigliamo di abusare di questo metodo per farmare i pegni, invitandovi prima di tutto a godervi le attività di gioco in buona compagnia, senza cadere nel circolo vizioso della ripetizione ossessiva. Ricordiamo inoltre che a trionfare nella prima Contesa di Fazione era stata l'Orbita Morta: questa volta da quale parte vi schiererete?