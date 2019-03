Destiny 2: come ottenere Aculeo, Guida all'impresa Quando l'Ignoto diviene un'Arma

Con l'arrivo della nuova Stagione del Ramingo, i giocatori di Destiny 2 possono entrare in possesso di Aculeo, potente cannone portatile esotico proveniente dal primo capitolo della serie. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerlo portando a termine la relativa quest.

Dopo aver messo le mani su una versione non funzionante di Aculeo, per ottenere l'arma dovrete completare i sette passaggi dell'impresa "Quando l'Ignoto diviene un'Arma". Li elenchiamo di seguito.

Un pezzo di metallo fuso

Nonostante i danni, riconoscete Aculeo, un'arma leggendaria capace di recidere la Luce dai guardiani. Quello in vostro possesso è rotto, ma per fortuna c'è la possibilità di aggiustarlo. La prima cosa da fare è portare l'Aculeo rotto a Banshee-44 alla Torre.

L'essenza

Banshee ha suggerito delle componenti rare che potreste usare per ripristinare Aculeo. La prima spunta sulla lista è l'essenza adronica. Raccoglietela completando le taglie per Asher Mir su Io, sconfiggendo gli stregoni nel Crogiolo o completando i Cala la Notte. I Cala la Notte forniscono più progressi.

L'acciaio

La prossima spunta sulla lista richiede la placcatura di plastacciaio, un ibrido plastico molto resistente utilizzato dai titani per la sya lavorabilità. Potete raccoglierlo completando le taglie per Sloane su Titano, sconfiggendo i titani nel Crogiolo o completando gli scontri nel Pozzo Cieco. Il Pozzo Cieco eroico fornisce più progressi.

Il vincolo

L'ultima spunta sulla lista sono i cavi di zaffiro, un altro oggetto difficile da trovare, utilizzato originariamente dai cacciatori per la sua versatilità. Potete raccoglierlo completando le taglie per Ana Bray su Marte, sconfiggendo i cacciatori nel Crogiolo o completando un'ondata del Protocollo d'intensificazione. Le ondate del Protocollo d'intensificazione forniscono più progressi.

Quando l'ignoto diviene un'arma

I meccanismi della pistola sembrano funzionanti, ma essa non possiede ancora il proprio potere intrinseco. Per riconnettere la Luce all'arma sconfiggete i guardiani nel Crogiolo utilizzando l'energia da vuoto o i cannoni portatili. Le uccisioni di precisione in serie con cannoni portatili da vuoto forniscono molti più progressi. I progressi sono moltiplicati durante lo Stendardo di Ferro o nella playlist Competitiva.

Manca ancora qualcosa

L'Aculeo originale era strettamente legato all'alveare. Andarsene in giro per la Torre a chiedere informazioni sulla provenienza di un'arma bandita non è proprio una buona idea, ma ci sono posti più riservati dove fare domande. Luoghi dove i Criptarchi più sapienti potevano rilassarsi e svolgere il proprio lavoro in pace... Fate visita a Tyra Karn al Rifugio. Il Rifugio è accessibile dalla Zona Morta Europea.

Baratro delle Urla

Tyra fa riferimento a qualcosa conosciuto come il cammino dell'odio. Una sorta di manuale per trasformare un cannone portatile ordinario in Aculeo. Per completare l'ultimo passaggio dell'impresa, sconfiggete gli arbitri Sardav e Telesh, e infine Canto di Savathûn nella versione riadattata dell'assalto "Canto di Savathûn" su Titano.

Completando tutti gli step elencati sopra, entrerete finalmente i possesso di una versione funzionante di Aculeo, una delle nuove armi introdotte in Destiny 2 con la Stagione del Ramingo.