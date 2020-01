Destiny 2: come ottenere l'arma da supporto esotica Rovina del Diavolo

Parti Perdute da Tempo è la nuova impresa esotica di Destiny 2: Ombre dal Profondo introdotta con la Stagione dell'Alba. In questa mini-guida vi spieghiamo come avviarla e come portarla a termine, in modo da ottenere la nuova arma da supporto esotica Rovina del Diavolo.

Per ottenere l'impresa esotica vi basta completare la Meridiana a qualsiasi difficoltà, anche a livello normale. Quando vi viene chiesto di scegliere la vostra ricompensa alla fine dell'attività, assicuratevi di scegliere l'impresa esotica intitolata Parti Perdute da Tempo.

Dove trovare i Frammenti Perduti e ottenere Rovina del Diavolo

Dopo aver ottenuto l'impresa dovete andare a parlare con Saint-14 sulla Torre, dove il leggendario Titano vi affiderà un semplice incarico: trovare 10 rottami nella mappa del Crogolio Breccia del Crepescuolo. Se avete bisogno di aiuto per trovarli tutti e dieci, potete guardare il video riportato in cima a partire dal minuto 0:35.

Vi basterà trovare questi rottami per completare la quest, ottenere il telaio della Rovina del Diavolo e sbloccare l'arma, uno degli esotici della Stagione dell'Alba. Un'impresa un po' deludente per la sua eccessiva semplicità e brevità, ma che quantomeno riesce a regalare qualche dialogo interessante e alcuni approfondimenti sulla lore di Destiny 2.

Per concludere, segnaliamo che la Rovina del Diavolo è un'arma da supporto esotica dotata dei seguenti perk: Grilletto variabile (premi e rilascia per sparare proiettili singoli. Tieni premuto per caricare un potentissimo laser stordente. Forte contro i campioni inarrestabili) e Pirogenesi (la ricarica completa del laser rifornisce il caricatore dalle riserve).