Destiny 2: come ottenere il fucile laser Divinità, Guida alla quest Frammentazione Divina

I giocatori di Destiny 2 in possesso dell'espansione Ombre dal Profondo possono mettere mano al nuovo fucile laser esotico Divinità, una delle armi più potenti in PvE. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerla portando a termine l'impresa Frammentazione Divina.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per ottenere la quest esotica Frammentazione Divina, completarla e ottenere in ricompensa il fucile laser esotico Divinità. Ricordiamo che questa impresa è accessibile solo ai giocatori in possesso dell'espansione Ombre dal Profondo.

Come ottenere la quest Frammento Divino

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come sbloccare l'impresa esotica del Divinità. Per ottenere la quest dovete andare sulla Luna, all'entrata del raid di Ombre dal Profondo, ma in modalità pattuglia (non dovrete avviare l'incursione). Raggiungete il Porto del Tormento e cercate un ponte rosso a sud di questa zona, e oltrepassatelo fino a raggiungere l'area chiamata "Campo di battaglia lunare".

Una volta giunti a destinazione dirigetevi subito a sinistra, dove troverete l'ingresso di una piccola caverna. Procedete in fondo al cunicolo per poi ritrovarvi in una grande stanza con un portale Vex e numerosi avversari nei dintorni. Eliminate ogni singola minaccia Vex e il Minotauro, nemico che alla sua morte lascerà cadere un engramma esotico. Decifrando l'engramma otterrete l'impresa esotica Frammento Divino: di seguito vi spieghiamo come completarla.

Come analizzare il nucleo Vex e dove trovare i nodi

Il primo step dell'impresa richiede di analizzare un nucleo Vex interagendo con dei nodi. Per farlo dovrete recarvi su Nessus e visitare i tre settori perduti che elenchiamo di seguito:

Il settore perduto alla Cuspide dell'artefatto . Vi basterà entrare nella fessura che si trova in alto a sinistra, a metà strada. Interagite con il nodo.

. Vi basterà entrare nella fessura che si trova in alto a sinistra, a metà strada. Interagite con il nodo. Il settore perduto che si trova alla Cisterna , vicino alla cascata. Entrate nella fessura sulla destra e attivate il nodo Vex.

, vicino alla cascata. Entrate nella fessura sulla destra e attivate il nodo Vex. Il settore perduto che si trova al Groviglio. Il nodo si trova nella caverna a sinistra dell'Arpia.

Ciascuno di questi tre nodi deve essere attivato (interagendo con esso) e analizzato (interagendo nuovamente con esso dopo aver eliminato le ondate Vex). Dopo averli analizzati tutti e tre, potrete passare allo step successivo dell'impresa.

Come ottenere la Chiave della Divinità

Il passaggio seguente richiede di caricare il frammento Vex uccidendo 120 Vex della Divisione Sol. Il modo più rapido per farlo è quello di imbattersi in un'invasione Vex sulla Luna, ma potrebbe volerci un po' di tempo prima che ne incontriate una. Se non volete aspettare, in alternativa potete tornare al Porto del Tormento, nella zona in cui avete ottenuto la quest Frammentazione Divina. Qui incontrerete una buona quantità di Vex: non vi resta che eliminarne 120. Dopo averlo fatto, otterrete finalmente la Chiave della Divinità.

Come risolvere gli enigmi nel Giardino della Salvezza

L'ultimo step dell'impresa richiede di portare la Chiave della Divinità all'interno dell'incursione Giardino della Salvezza. Entrate nel raid insieme alla vostra squadra, e quando verrete teletrasportati non andate avanti: all'entrata buttatevi di sotto, dove troverete un ingresso nascosto in cui inserire la Chiave della Divinità.

Dopo aver inserito la chiave, voi e la vostra squadra sarete chiamati a risolvere 7 enigmi nell'incursione Giardino della Salvezza. I sette puzzle vanno completati tutti in una singola run: se ne salterete qualcuno, dovrete ricominciare tutto dall'inizio.

Se avete bisogno di aiuto per risolvere i 7 puzzle in questione, potete guardare le soluzioni degli enigmi nel video riportato in cima, a partire dal minuto 3:10. Dopo aver completato tutti i puzzle, non vi resta che completare l'incursione: sconfiggendo la Mente Santificata, infatti, riceverete una seconda cassa contenente il fucile laser Divinità.

Parlando delle altre armi esotiche di Destiny 2: Ombre dal Profondo, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere il mitragliatore Xenofagia.