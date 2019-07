Destiny 2: come ottenere Lumina, Guida alla quest Un Dono Funesto

Finalmente i giocatori di Destiny 2 possono dedicarsi alla quest esotica di Lumina. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla passo dopo passo, così da ottenere in ricompensa il Lumina, particolare cannone portatile esotico in grado di curare i compagni di squadra.

Di seguito vi descriviamo tutti i passaggi da portare a termine per completare la quest e ottenere in ricompensa il cannone portatile esotico Lumina.

Fase 1: Tornate sulla Zona Morta Europea

Per avviare la quest dovrete tornare nel punto in cui avete trovato l'Aculeo per la prima volta. Quindi atterrate sulla Zona Morta Europea, raggiungete le Miniere di Sale, entrate nel teletrasporto dei Caduti, percorrete la salita ed entrate nella fessura del muro per raggiungere il campo base in cui avete trovato l'Aculeo. A questo punto non vi resta che aprire la cassa per il via alla quest del Lumina.

Fase 2: Trovate e aprite il contenitore con le rose

All'interno della cassa in cui avete trovato la quest del Lumina troverete anche un dispositivo di tracciamento. Dovrete utilizzarlo per scovare un contenitore decorato con delle rose. Il punto in cui si trova il contenitore cambierà nel corso delle ore, quindi non vi resta che rintracciarlo utilizzando gli indizi del dispositivo di tracciamento. Una volta fatto, aprite il contenitore per proseguire la quest.

Fase 3: Generate 250 sfere di luce

Il terzo step della quest richiede di generare 250 sfere di luce. Per farlo nel modo più rapido possibile vi consigliamo di farlo in compagnia di una squadra, all'interno di un'attività che contenga molti nemici come il Pozzo Cieco o i primi step del protocollo su Marte. Per massimizzare il numero di sfere di luce generate, non dimenticate di eliminare i nemici con le super e le armi prodigiose. Una volta terminato questo step otterrete la Rosa, la versione leggendaria del Lumina.

Fase 4: Potenziate la Rosa

Dopo aver ottenuto la Rosa, il prossimo step richiede di potenziarla portando a termine tre imprese. La prima impresa richiede di completare un Cala la Notte qualsiasi ottenendo un risultato di almeno 50.000 punti (vi conviene avviare direttamente un Cala la Notte da 100.000 punti). La seconda richiede di fare 35 scontri tra Protocollo su Marte, Pozzo Cieco sulla Città Sognante, oppure le Forge dell'Armeria (che ci sono sembrate le più rapide da completare). La terza impresa, infine, richiede di uccidere 100 nemici senza ricaricare l'arma, un obiettivo abbastanza semplice da portare a termine.

Fase 5: Utilizzate la Rosa

Una volta che avete completate le tre imprese della Fase 4, tutto quello che dovete fare è utilizzare la Rosa in qualsiasi attività di Destiny 2. Per velocizzare il processo, se possibile, vi consigliamo di giocare in gruppo insieme ad altri giocatori in possesso della Rosa (in questo modo la percentuale di completamento salirà più in fretta).

Fase 6: L'unione fa la forza

Parlate con Lord Shaxx per ottenere la sesta fase della questa. Per completarla dovrete portare a termine le seguenti imprese:

Uccidete i Guardiani

La prima impresa richiede di eliminare i Guardiani nel Crogiolo con un colpo di grazia inflitto con un cannone portatile. Se a effettuare il colpo di grazia sarete voi, incrementerete del 5% la percentuale di completamento dell'obiettivo. Ogni colpo di grazia inflitto da un compagno di squadra, invece, la incrementerà dell'1%.

Uccidete un invasore prima che elimini un compagno di squadra

Questo obiettivo richiede di eliminare un invasore avversario in modalità Azzardo prima che quest'ultimo riesca a uccidere un vostro compagni di squadra. Dovrete essere voi stessi a eliminare l'invasore con un colpo di grazia. Il modo più semplice per farlo è quello di conservare la super e le munizioni pesanti per l'invasore, in modo da utilizzarle contro di lui.

Generate 50 sfere di luce

Giocando alla modalità azzardo riuscirete a generare una buona quantità di sfere di luce. Se ancora non siete arrivati a cinquanta, potete avviare una qualsiasi attività che contenga un gran numero di nemici, come i Cala la Notte o il Protocollo su Marte.

Fase 7: Volontà dei Mille

L'ultima fase della quest richiede di completare l'assalto Volontà dei Mille (la versione normale dell'assalto), distruggendo almeno 11 cristalli con la Rosa. I cristalli sono sparsi nelle varie location dell'assalto, e dovrete frantumarli sparandogli con la Rosa. Dopo averlo fatto, non vi resta che sconfiggere il boss finale per droppare finalmente il cannone portatile esotico Lumina. Se avete bisogno di aiuto per individuare la posizione dei cristalli, potete guardare il video riportato in calce.