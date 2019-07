Destiny 2: come ottenere il Malvagio Karma nella Sala del Tributo

Il nuovo aggiornamento di Destiny 2 con i Momenti di Trionfo ha introdotto il Malvagio Karma, vecchio fucile a impulsi esotico comparso nel primo capitolo di Destiny. Di seguito vi spieghiamo cosa bisogna fare per ottenere quest'arma in Destiny 2.

La nuova versione del Malvagio Karma di Destiny 2 è legata alla Sala del Tributo, nuovo luogo costruito da Calus per permettere ai Guardiani di sfoggiare i propri trionfi.

Per prima cosa dovrete recarvi presso la Tomba dello Scrutatore su Nessus. Accanto a Werner troverete una cassa che può essere aperta con l'esborso di 5.000 Lumen: aprendola avrete accesso alla quest del Malvagio Karma.

La missione vi richiederà di raggiungere la Sala del Tributo su Nessus (la trovate sulla mappa, accanto al Serraglio). Una volta atterrati, dopo aver parlato con la statua di Calus potrete ottenere delle taglie e dei tributi. Per andare avanti con la quest e sbloccare la Sala del Tributo non vi resta che scegliere una taglia a vostro piacere e completarla.

Ora che avete sbloccato la Sala del Tributo, potete entrare al suo interno per riscattare i vostri tributi. I tributi si possono ottenere in due modi: il primo metodo è quello di riscattare i trionfi in Destinazioni -> Secondari - La Sala del Tributo (dove potete tenere traccia dei vostri trionfi), mentre il secondo metodo è quello di acquistarli dalla statua di Calus.

Per andare avanti con la quest del Malvagio Karma avrete bisogno di 18 tributi, da piazzare all'interno della Sala del Tributo (nel punti indicato dal rispettivo segnalino). Con il diciottesimo tributo sarete in grado di sbloccare tutti i cani reali nel centro della stanza e accendere le luci attorno allo scrigno (che al suo interno conterrà proprio il Malvagio Karma). Per ottenere il Malvagio Karma, a questo punto non vi resta che interagire con lo scrigno e completare la missione che avrete appena sbloccato all'interno del piano ascendente.

Segnaliamo che una volta ottenuto il Malvagio Karma, avrete bisogno di 45 tributi per ricevere il catalizzatore dell'arma.

